你能接受「小三扶正」嗎？ 甜點測試：你的「婚姻觀」藏著什麼秘密？

別懷疑！你對甜點的直覺選擇，其實正無意識地投射出你對伴侶關係的真實渴望。（艾菲爾提供）別懷疑！你對甜點的直覺選擇，其實正無意識地投射出你對伴侶關係的真實渴望。（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（22日）江宏傑前妻福原愛爆出再婚橫濱男，並已懷上第三胎（和江宏傑育有一兒一女），因當時福原愛和現任老公出遊被拍到時兩人皆是「已婚」身分，因此福原愛此番自爆喜訊，也被貼上「小三扶正」的標籤！

雖然在感情世界裡，決定「棄守」婚姻的理由和「走入」婚姻的理由可能大相逕庭，想知道自己或對方的婚姻觀，在潛意識是否藏著兩人從未發覺的秘密？塔羅牌暨占星老師艾菲爾端出「甜點測試」，從以下這個測試，可窺見自己在靈魂深處對「執子之手」的定義。

艾菲爾分析，每個人對「甜點」的直覺選擇，其實正無意識地投射出你對伴侶關係的真實渴望：是追求層層堆疊的精緻感，還是渴望濃郁踏實的安全感？無論你正單身憧憬，還是已在圍城之中，都能透過這場舌尖上的預言，重新審視自己的擇偶標準與相處之道，找到專屬於你們的幸福配方。


Q．想像你今天想用甜點獎勵自己，你會選擇哪一種口味或形式？

A、草莓千層蛋糕
B、巧克力布朗尼
C、莓果夾心馬卡龍
D、炙燒焦糖烤布蕾。






A、草莓千層蛋糕➤婚姻是【共同經營的匠心傑作】

如果你選擇了草莓千層蛋糕，你潛意識中認為婚姻是由無數個平凡日子堆疊而成的精緻工程。你對婚姻的需求是「層次感與共同成長」。就像千層蛋糕需要一層薄皮、一層奶油地耐心鋪陳，你認為理想的關係不該只有激情的甜，更要有草莓般的微酸來調味。你期望伴侶能與你步調一致，在長年的歲月中，共同打造出一種經得起細看的精緻生活。

．你的擇偶標準：你會被「有耐心、注重生活細節且具備穩定成長性」的人吸引。比起浪漫的空話，你更看重對方是否願意與你一起制定人生規劃，並在瑣碎的家務與財務管理中展現出責任感。

．已婚者的調整建議：有時候你會因為過於追求每一層的「完美」而感到焦慮。請記得，婚姻偶爾的歪斜或不平整也是一種美。建議與伴侶增加「非目的性」的深度對話，不要讓溝通只剩下孩子與帳單，找回最初一起堆疊幸福的樂趣。



B、巧克力布朗尼婚姻是【風雨不搖的扎實依靠】

選擇巧克力布朗尼的你，婚姻觀是極其務實且穩重的。對你而言，婚姻代表的是「絕對的安全感與歸屬感」。布朗尼那種濃郁、扎實、甚至帶著一點苦澀的滋味，正是你對現實生活的理解：生活本來就有苦有甜，但只要核心是溫暖且厚實的，就能抵禦外界的寒冷。你追求的是一種「深夜食堂」般的關係，無論外頭發生什麼，回到家總有一份足以填飽心靈的重量在等著你。

．你的擇偶標準：你傾向選擇「成熟、可靠、情緒價值穩定」的物件。對方不一定要大富大貴，但必須是一個說到做到、能讓你感到「天塌下來也有他頂著」的人。你非常看重對方的原生家庭觀念與對忠誠的堅持。

．已婚者的調整建議：穩定的關係有時會顯得過於沉重或單調。建議在生活中加入一點「香草霜淇淋般的輕盈」，例如偶爾的搞怪約會、或是重拾年輕時的共同愛好，為這份濃郁的關係增添一些融化的甜度與驚喜。



C、莓果夾心馬卡龍➤婚姻是【賞心悅目的華麗冒險】

選擇莓果夾心馬卡龍的人，婚姻觀充滿了色彩與對「美」的執著。對你來說，婚姻不只是生活，更是一種「自我價值的延伸與社交共鳴」。馬卡龍的外殼精緻脆弱，內餡卻驚喜連連，這反映出你渴望一段充滿浪漫、驚喜且能與世界分享的關係。你期望伴侶不僅是愛人，更是最好的玩伴與知音，兩人能一起探索新餐廳、一起旅行，在社交場合中相映成趣。

．你的擇偶標準：你容易被「幽默風趣、有審美觀且社交能力強」的人吸引。你希望伴侶能聽懂你的梗，並且願意在生活儀式感上與你共舞。對你而言，精神上的碰撞與共同的社交圈是非常重要的評分項。

．已婚者的調整建議：要小心「馬卡龍效應」，即過度重視外在的華麗而忽略內在的脆弱。婚姻在面對現實磨難時，不能只有亮眼的外殼。建議與伴侶練習「揭開面具的脆弱時刻」，學習在沒有濾鏡的生活中，依然能欣賞彼此最真實、甚至有點狼狽的樣子。



D、炙燒焦糖烤布蕾➤婚姻是【保護柔軟內心的堅硬外殼】

選擇炙燒焦糖烤布蕾的你，對婚姻抱持著一種「極度親密與排他性的保護」觀點。烤布蕾最迷人的地方在於用湯匙敲碎焦糖外殼的那一刻，露出底下絲滑溫潤的布丁。這象徵著你內心有一塊極度柔軟、不輕易示人的地帶，只有被你認定為「家人」的伴侶，才有權利看見你的脆弱。婚姻對你而言，是為了在冷酷的世界中，建立一個專屬於兩人的、溫暖且甜蜜的防空洞。

．你的擇偶標準：你會被「有保護欲、洞察力敏銳且溫柔堅定」的人吸引。你期望對方能看穿你的堅強偽裝，主動擁抱你的不安。你尋找的是一個能讓你徹底卸下心防，在對方面前當個孩子的避風港。

．已婚者的調整建議：有時候那層「焦糖殼」會因為保護過度而變得太厚、太硬，讓伴侶難以觸及你的內心，進而產生疏離感。建議適時地「主動敲碎外殼」，向伴侶坦承你的恐懼與需求，不要讓對方總是在猜測你的心情，透明的溝通才是維持內心柔軟的最好溫度。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

