耶誕週12/22～12/28宇宙大盤點！9星座「放長線穩穩賺」

本週星象讓人們變得更理性、更有警覺性，星座老師認為，這對「理財」反而是很好的助攻力道！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕耶誕週前夕驚傳北捷連續傷人事件，為狂歡氣氛捎來幾分惆悵，再加上耶誕夜當天全台遇上另波冷氣團發威，星座達人安德魯的賤聲房從星象捎來暖訊，12/22太陽進魔羯，再加上12/25金星進魔羯，都會讓人們變得更理性、更有警覺性，這對理財反而是很好的助攻力道！

安德魯分析，從這週開始，12星座的朋友將會對所有「沒路用」的東西，展現出前所未有的「魔羯式冷漠」，現實之光讓不少星座更能看清假象，適合進行長期的投資布局，也能在自己的本業和專長領域賺到錢，甚至有幾個星座還是靠貴人和團隊給力，順順利利大補財庫！

➤12/22太陽進魔羯

隆冬時節，當所有人都還沉醉在假日的糖衣裡，太陽，它拋棄了射手的玩心，身著一襲深灰色的究極西裝，大步踏進了象徵著「老闆」、「銀行」和「人生責任」的魔羯座！

宇宙法官對你，手持羊角權杖，聲音如雷鳴：「安靜！愚蠢的凡人！你的年度清算時刻到了！你說你很努力？證明給我看！你的目標？我要看具體的KPI！你的未來？我要看到白紙黑字的合約！沒有具體時間和可執行性？ 那就是一坨華麗的空談！我不想聽廢話，我只想知道—你、到、底、想、幹、嘛！立刻！現在！」

從這一刻起，你的生活將不再是偶像劇，而是高壓的董事會！

➤12/25 金星進魔羯

一場本該浪漫的耶誕舞會，突然變成了相親面試會。連掌管愛與美的金星，也在耶誕夜徹底變節！她脫下了粉色薄紗，換上了理財分析師的套裝。

「親愛的，『我愛你』這種易耗品已經不流行了。今天我們來談談長期價值！ 你每個月能帶來多少穩定現金流？你的情緒波動是否會影響我的人生大局？你的人脈存摺有沒有助於我的階級躍升？你適合跟我一起過日子嗎？」愛情濾鏡被一腳踢開，現實之光無情照亮了所有浪漫的假象！於是，你的生命中所有元素，人脈、夢想、愛戀、計畫都被投入了一個閃爍著冷酷藍光的巨大篩選機器！

「是否有未來價值？是否有實用性？是否能變現？」請準備好，這週開始，你將會對所有「沒路用」的東西，展現出前所未有的「魔羯式冷漠」

♈ 牡羊座｜衝動被現實巴頭的一週

．工作：你想快，但這週快的人會出事。真正會發光的是「把急事變成流程、把火氣變成執行力」。主管不是要你最猛，是要你撐得久。注意：急著回訊、急著答應、急著表態，都可能變成你之後擦屁股的原因。

．感情：單身牡羊的你會突然發現，眼前的人「你好像只暈一下下，但不想負責，覺得好麻煩」，真正有戲的是那種讓你願意排下一次約會的人；有對象的牡羊，會被問實際問題，如：未來、時間、承諾，你如果只回「再看看」你絕對會被大扣分。

．財運：可以靠加班、任務型收入賺到錢的千萬不要碰；短線、聽朋友報牌，會讓你損失慘重。

．健康：肩頸硬到爆，該放鬆的時候，不要委屈自己。

．幸運數字：7、21

．幸運色：深藍、暗紅

★♉ 金牛座｜終於輪到你舒服的一週

．工作：世界開始照你節奏走，你適合「做長期規劃、穩定收入配置、把亂七八糟的事情『正常化』」。你不是爆紅型，但這週你絕對默默發大財。

．感情：單身金牛會對「會過日子的人」特別有感，帥不帥不重要，有沒有腦比較重要。有對象的金牛，聊錢、聊住、聊生活細節，反而讓關係更穩，本週是規劃彼此未來的好時機。

．財運：在固定收入、副業賺得到錢，但被節日氛圍影響的你，須留意失心瘋的大撒幣。

．健康：生活作息亂成一團，本週有點放縱喔，要小心身體抗議。

．幸運數字：4、18

．幸運色：卡其、墨綠

♊雙子座｜嘴還是很快，但現實要證據

．工作：你這週很會講，但現實世界會補一句：「所以呢？有沒有方案？」適合你的是「提案、簡報、把複雜事講清楚」。但「沒記錄＝沒做過」、「沒白紙黑字＝沒人幫你背書」，請好好做好事前功課，才有辦法說服別人。

．感情：單身雙子，聊天很熱，但對方會觀察「你是不是只會聊？」舌燦蓮花不會讓你的感情開花，請用行動證明「你值得信賴」。有對象的雙子，溝通會變嚴肅，不要逃避對方的問題，否則問題會越來越大。

．財運：有關於資訊、人脈、教學會讓你賺到錢。本週千萬不要借錢給別人，幫別人擔保，不然被賣掉的就是你這個阿呆。

．健康：腦神經衰弱，想法太多太雜，要清空你的腦袋，不要擔心還沒有發生的事情，你會活比較久。

．幸運數字：3、12

．幸運色：灰白、淺藍

★♋巨蟹座｜情緒要先放一邊的一週

．工作：你默默做的事會被看到，但前提是「你不要一邊做，一邊自覺委屈」。本週適合「後勤、 整理、支援型」角色。

．感情：單身巨蟹的你想要安全感，不想再冒險，但本週適合冒一點險，出現的對象看起來不安全（但只是看起來）。有對象的巨蟹；家庭、現實、未來話題全出現，不要不溝通哦，本週你們的關係跟天氣一樣「冷吱吱」。

．財運：在知道原因的專業領域賺得到錢，本週宜守不宜攻；千萬不要有擴展，跨界的想法。

．健康：你要不就失眠，要不就嗜睡，睡眠品質有夠怪，要趕緊找到方法調整。

．幸運數字：2、16

．幸運色：米色、深藍

★♌獅子座｜從主角變成扛責任的人

．工作：這週你會發現，不是最會發光的人最重要，而是最撐得住的人，才能走到最後。本週你適合做的不是搶舞台，而是「把一團亂的事情撐住、讓大家覺得『有你在不會翻車』」。 千萬不要 為了面子亂承諾， 也不要為了證明自己接太多事，最後累的是你。

．感情：單身獅子，魅力還在，但人家會看「你是不是只會熱情三天」，能持續的加溫，才有辦法感動你的曖昧對象。有對象的獅子，對方會期待你多扛一點現實，千萬不要只出一張嘴哦！你另外一半已經看破你的手腳了。

．財運：關於合作，團隊會讓你賺到錢。本週任何的支出都有記帳，你才會知道原來你的很多錢都不需要花。

．健康：注意身心靈的問題，不要折磨自己，也折磨身邊的人。

．幸運數字：9、27

．幸運色：酒紅、深灰

★♍處女座｜你就是這週的救火隊

．工作：老實說，這週沒你真的不行。因為當別人只想過節，你卻在想「怎麼不出包」。本週你適合「建構流程、抓細節、幫大家擦屁股」，雖然你很不想，但你真的是擦屁股專業戶。

．感情：單身處女會被成熟、有規劃的人吸引，不想再陪人長大，但要留意，成熟不見得是年紀喔！遇到年紀輕，想法老成的人的機率很高。有對象的處女，談現實反而讓你安心，講清楚你反而不焦慮。

．財運：管理部門、企劃類容易賺到錢。本週千萬不要心急亂投醫聽信小道消息，尤其是…你的朋友。

．健康：注意過勞的情形，還有手腕，脖子容易扭傷。

．幸運數字：5、14

．幸運色：橄欖綠、米白

♎天秤座｜別再當那個最累的好人

．工作：你這週會被推到「中間人」的位置，幫忙協調、幫忙緩頰、幫忙收尾。重點提醒「和氣≠你要多做」，該說「不」的時候要說，不然事情會全部丟給你。

．感情：單身天秤的曖昧不少，但能走到未來的不多；不要急著投入，沒有關係。有對象的天秤，會談到責任分配，誰付出多、誰在撐，其實你心裡有數，話點到就好，本週溝通的部分不要爭輸贏，贏了感情也碎了

．財運：關於美業，銷售會有不錯的業績，但麻煩聚焦在你的專業，本週很容易跑偏。

．健康：要站就好好站，要坐就好好坐，本週容易因為姿勢不良導致全身痠痛。

．幸運數字：6、20

．幸運色：灰綠、奶茶色

★♏天蠍座｜不說話，比亂說話強

．工作：這週適合「在暗處布局、抓核心、看清誰靠得住、誰是雷包」，你不用解釋，成果會替你說話，但要小心，界線要畫出來，否則情緒累積太多，一爆就全炸。

．感情：單身天蠍，不要只靠神秘感走天下，給一點實際感，人家才敢靠近。有對象的蠍子，情緒別憋，講清楚比冷戰好一百倍。

．財運：本週穩穩賺就好，近期有想要抄捷徑的人都很容易走偏，真的先不要。

．健康：免疫力下降，注意保暖，忽冷忽熱容易讓感冒一直找上你。

．幸運數字：8、23

．幸運色：深紫、黑

★♐射手座｜自由暫時被關小房間

．工作：這週你會覺得「怎麼這麼多規定？」、「怎麼什麼都要負責？」但講白了，這是在幫你撐下一個更自由的階段。現在不扛，之後更累，本週照著計畫表走就對了，不要懶，不要懶！

．感情：單身射手進入「桃花亂流期」，本週你超容易小鹿亂撞，你內心的小鹿頭都已經黑青了，麻煩你穩定一點，一見鍾情都是業障。有對象的射手，要把愛說出口，不要只愛在心裡，講出來的話卻像刀一樣鋒利；如何取得中庸的表達方式，是你本週的功課。

．財運：你只要動就有錢來，本週不要挑工作做，也不要當懶豬豬。

．健康：容易因為自己一時失神…有皮肉傷，特別注意刀火燙傷。

．幸運數字：11、29

．幸運色：土黃、藏藍

★♑魔羯座｜全世界都開始聽你的

．工作：你這週是主場「談升職、談權責、談錢」，現在不談真的浪費。你不是突然變強，是終於輪到你。

．感情：單身魔羯的「穩」會讓人被你迷住，近期桃花會出現在你每天規律行程中，也許是通勤，固定買飲料的地方…等。有對象的魔羯，不要拐彎抹角的講心裡話，會讓對方瞬間爆炸，本週直接一點，會少掉很多爭執。

．財運：近期貴人運不錯，麻煩好好經營人際關係，所有的錢流都是靠人脈來的。

．健康：不要熬夜，不要講不聽，否則你的抵抗力會弱到爆。

．幸運數字：1、26

．幸運色：深灰、駝色

★♒水瓶座｜嘴巴要甜一點

．工作：做事太直來直往，會讓你樹立不少敵人，不要自己覺得高處不勝寒，沒有人懂你，先問問自己有沒有給別人機會靠近。本週麻煩「嘴巴甜一點，笑容多一點」，包準你會在職場上暢行無阻。

．感情：對單身水瓶而言，理性、有腦的人會吸引你，本週會遇到跟你實力相當的對手，但你…反而縮了，想談戀愛的要找回自信心！有對象的瓶子，多聊內心話，會讓你感情加溫；近期的你內心很柔軟，多把柔軟的那一面表現出來，會讓你的感情充滿激情。

．財運：不要「不懂裝懂」，去碰自己不專業的領域，野心小一點，近期你賺錢的機會在你的舒適圈。

．健康：用眼過度，眼壓的部分要特別留意。

．幸運數字：13、30

．幸運色：銀灰、藍

<stro．工作：你靈感還在，但這週只做夢不行，你要讓別人看得懂你在幹嘛。別人只要懂，就會全力配合你，找到怎麼讓別人理解你的方式，是你本週成功的關鍵。

★♓雙魚座｜夢想要開始接地氣

．感情：提醒單身雙魚，浪漫中不能眼瞎，不然只是暈自己。本週很容易自嗨，麻煩看清楚你的付出是不是～只有感動到自己。有對象的雙魚，處理對方的事，會讓你心有點累，近期你是對方的支柱，背後的那雙手，記得也要好好照顧自己，超人當久了也是挺累的。

．財運：你的創意在本週可以變現，但要注意不管是合作方，平台都要慎選，沒有聽過，沒看過的就先不要。

．健康：老毛病回來找你了！拜託不要忽視，部分雙魚座有壓力型變胖的情形

要好好調整身體喔。

．幸運數字：10、24

．幸運色：薄荷綠、淺紫

☆民俗說法僅供參考☆

