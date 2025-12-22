自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《請回答1988》珍珠長大了！十年後現身 高庚杓暖舉感動全場

演員金雪在《請回答1988》飾演珍珠，當年年僅４歲。（翻攝tvN官網）演員金雪在《請回答1988》飾演珍珠，當年年僅４歲。（翻攝tvN官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕超人氣韓劇《請回答1988》播出至今已滿十年，當年飾演善宇（高庚杓 飾）妹妹珍珠的金雪，如今已是國中二年級的少女。近日，她以嘉賓身份登上《請回答1988 十週年》特別綜藝節目，再度回到眾人熟悉的「德善洞」舞台，引發滿滿回憶與感動。

《請回答1988》常被列為必看韓劇之一。（翻攝自X）《請回答1988》常被列為必看韓劇之一。（翻攝自X）

當年僅4歲的金雪，如今亭亭玉立，且特別以當年珍珠的短髮造型現身，瞬間讓高庚杓及飾演母親的金善映動容，不禁流下眼淚。節目中，演員們回憶起十年前的拍攝點滴，也再次感受到當年溫馨的兄妹情誼。

當年飾演珍珠的金雪，已經是個國二生。（翻攝IG）當年飾演珍珠的金雪，已經是個國二生。（翻攝IG）

節目播出後，金雪的母親透過IG分享了一段暖心小故事：女兒告訴她，「善宇哥哥傳訊息給我了，提醒天氣冷要穿暖和，不要感冒。」高庚杓多年過去，仍將金雪視如己出，體貼關懷，讓不少粉絲直呼感動。

金雪媽媽回憶，女兒小時候拍戲時常不喜歡媽媽盯著她看，當時高庚杓與金善映在拍攝現場給予她很多照顧，讓媽媽即使不在旁，也能安心完成工作。這段陪伴與照料成為金雪人生中難忘的回憶，也讓觀眾再次感受到《請回答1988》劇組的溫情氛圍。

在 Instagram 查看這則貼文

배우 김설（@snowgold.2011）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中