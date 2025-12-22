《請回答1988》珍珠長大了！十年後現身 高庚杓暖舉感動全場

演員金雪在《請回答1988》飾演珍珠，當年年僅４歲。（翻攝tvN官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕超人氣韓劇《請回答1988》播出至今已滿十年，當年飾演善宇（高庚杓 飾）妹妹珍珠的金雪，如今已是國中二年級的少女。近日，她以嘉賓身份登上《請回答1988 十週年》特別綜藝節目，再度回到眾人熟悉的「德善洞」舞台，引發滿滿回憶與感動。

《請回答1988》常被列為必看韓劇之一。（翻攝自X）

當年僅4歲的金雪，如今亭亭玉立，且特別以當年珍珠的短髮造型現身，瞬間讓高庚杓及飾演母親的金善映動容，不禁流下眼淚。節目中，演員們回憶起十年前的拍攝點滴，也再次感受到當年溫馨的兄妹情誼。

當年飾演珍珠的金雪，已經是個國二生。（翻攝IG）

節目播出後，金雪的母親透過IG分享了一段暖心小故事：女兒告訴她，「善宇哥哥傳訊息給我了，提醒天氣冷要穿暖和，不要感冒。」高庚杓多年過去，仍將金雪視如己出，體貼關懷，讓不少粉絲直呼感動。

金雪媽媽回憶，女兒小時候拍戲時常不喜歡媽媽盯著她看，當時高庚杓與金善映在拍攝現場給予她很多照顧，讓媽媽即使不在旁，也能安心完成工作。這段陪伴與照料成為金雪人生中難忘的回憶，也讓觀眾再次感受到《請回答1988》劇組的溫情氛圍。

在 Instagram 查看這則貼文 배우 김설（@snowgold.2011）分享的貼文

