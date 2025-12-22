安心亞拍戲一拳揮出事！翁倩玉當場流鼻血劇組嚇壞

安心亞在《陽光女子合唱團》中首次出演監獄女子。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》尚未正式上映，演員訪談笑料百出，彷彿一群女演員「又哭、又打、又罵、又被療癒」的真實修行記。

對安心亞來說，這次角色是前所未有的體驗；她聊到拍攝過程最驚險的一刻，竟然發生在「不該出事的地方」，表示在一場情緒激烈的戲中，她揮手不慎掃到「奶奶」翁倩玉，對方當場流鼻血，全劇組嚇到衝上前止血。

安心亞（左）拍戲時不慎掃到翁倩玉，對方當場流鼻血，自嘲自己當時哭得比誰都兇。（記者王文麟攝）

安心亞說：「我明明是打人的，結果哭得比誰都兇。」更讓她崩潰的是，翁倩玉一邊流鼻血，還一邊反過來安慰她：「沒事、沒事。」最後翁倩玉被送去醫院檢查，她才鬆一口氣自嘲：「我能活到現在，真的要謝謝奶奶。」

不過安心亞笑說：「第一次演這種角色（監獄女子），真的在裡面玩得很開心。」不只情緒放到最大，連感官都全面放大，「哪裡有人打架，我都很想參一腳。」

安心亞拍打戲前有先接受武術指導。（記者王文麟攝）

但戲裡狠，戲外更硬。安心亞打戲得先接受武術指導，表示真正拍起來才發現訓練跟實戰完全是兩回事。她甚至拉不動陳意涵，驚呼：「那麼小一個人，我竟然拉不動！」因為對方完全沉浸在情緒裡，力氣超驚人。

安心亞為戲練習「飆髒話」。（記者王文麟攝）

最讓她「人生首次合法破戒」的還有「飆髒話」；安心亞笑說，平常一句髒話罰一千，拍戲期間卻被允許「訓練性狂講」，讓她直呼：「那段時間根本很像我私下的語氣！」但殺青瞬間自動切回模式：「我又變回大家閨秀了。」

