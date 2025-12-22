自由電子報
娛樂 最新消息

母女撕破臉！前主播張靖玲佔屋不還 瞎扯「亡父借名登記」遭法官打臉

TVBS新聞台爆出古姓女主播遭3名女主播霸凌，被外界稱為「主播宮鬥劇」，當中被點名的前主播張靖玲因案遭調職為資深文字記者，後又因累積9大過遭解僱。（資料照）TVBS新聞台爆出古姓女主播遭3名女主播霸凌，被外界稱為「主播宮鬥劇」，當中被點名的前主播張靖玲因案遭調職為資深文字記者，後又因累積9大過遭解僱。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕前TVBS女主播張靖玲過去捲入「宮鬥」風波，被指聯手另2名主播霸凌古姓女主播，當時以照顧母親為由拒絕調職的她，近期卻遭到高齡82歲的許姓母親控告擅自持有房地所有權狀、拒不返還，並長期占住其名下住宅。台北地方法院審理認為，該處房地確屬許婦所有，所謂「父親借名登記」說法無法證明，判決張女須返還土地及房屋所有權狀正本，並遷出母親名下房屋，可上訴。

判決指出，許婦於民國77、78年間，以買賣原因登記取得台北市某處土地及房屋所有權，登記名義清楚。張女主張，房產實為其父張國銘出資購買，因名下已有房產不利貸款，才借名登記在母親名下，父親過世後，房產應由母親與兩名子女公同共有，因此她有權保管權狀並居住使用。

不過法院認為，依民法規定，不動產以登記推定權利歸屬，張女既主張借名登記，應負舉證責任，但其提出的對話錄音、房貸資料及相關文件，皆不足以證明父母間曾就房產成立借名登記契約。即便房貸曾由父親負擔、或父親擔任債務人，也無法推論所有權另有安排。

法院並逐一檢視母女對話內容，認為許婦即便曾提及「房子是我們三個人的」，語意仍顯示由其自行決定出售或設定抵押，無從解讀為承認女兒或其他家人對房產具有實質所有權。

至於權狀部分，法院認定，張女無合法權源持有母親名下房地所有權狀，母親提起民事訴訟並送達起訴狀，即已終止寄託或保管關係，有權請求返還。

針對居住權爭議，法院則指，許婦原本基於親情，無償讓女兒居住，屬使用借貸關係，未定期限者，貸與人得隨時請求返還。張女已成年，未證明自己無謀生能力，亦不能以親子扶養或家長家屬關係，主張永久居住權。加上雙方近年衝突不斷、訴訟頻仍，母親高齡欲出售房產以養老，法院認定其要求女兒搬離，具有正當理由。

法院因此判准許婦請求，命張女返還土地及房屋所有權狀正本，並遷出該房屋，全案仍可上訴。

