娛樂 最新消息

還記得她嗎？Coldplay演唱會上偷情被抓包全球皆知 女主角還原真相自爆收到死亡威脅

〔記者陳慧玲／綜合報導〕Coldplay演唱會一場接一場，每場都人潮滿滿，享受他們的音樂，不過今年7月卻有粉絲在他們的演出現場被抓包「偷情」，而事件男女主角都是已婚身分，「雙不倫」轟動全球社群媒體，如今女主角受訪還原當時情景，直呼：「尷尬極了！」

當時在Coldplay演唱會上，美國新創公司「Astronomer」前執行長安迪拜倫（Andy Byron）與前人事總監克莉絲汀卡伯特（Kristin Cabot）遭抓包雙出軌，近日卡伯特打破沉默，談到那臭名昭彰的16秒親吻鏡頭「偷情」影片事件。

克莉絲汀卡伯特（前）曾和主管安迪拜倫在Coldplay演唱會上偷情被抓包。（翻攝自YouTube）克莉絲汀卡伯特（前）曾和主管安迪拜倫在Coldplay演唱會上偷情被抓包。（翻攝自YouTube）

卡伯特接受《紐約時報》訪問時談到：「我當時尷尬極了，也嚇壞了，我是人力資源主管，他是首席執行官，這事太老套了，也太糟糕了。我們倆當時都摀著臉，茫然的想著『剛才到底發生了什麼？』」

那時卡伯特和她的丈夫已經分居，正在協商離婚，但畢竟仍是已婚身分，她談到：「我做了一個錯誤的決定，喝了幾杯烈酒，還和我的老闆跳舞，舉止不雅。這可不是小事，我承擔了責任，為此放棄了我的事業，這是我的選擇付出的代價。」

卡伯特也談到自己成了「笑柄和攻擊目標」，除了丟掉工作，她還因為在網路「爆紅」而遭到人肉搜索，並收到死亡威脅，她透露：「我的孩子害怕我會死，他們也會死，我想讓我的孩子明白，人都會犯錯，甚至會把事情搞砸。但你不需要受到威脅，為了他們而犧牲生命。」

body

