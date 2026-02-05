自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

別讓「發財水」睡在角落！丙午火年「以水引財」關鍵曝光

命理專家揭示，將承載集體祝福與銀行財氣的「公共財水」，轉化為滋養個人運途的「私有財氣」？擺對方位、用對時機，很重要！（本報資料照）命理專家揭示，將承載集體祝福與銀行財氣的「公共財水」，轉化為滋養個人運途的「私有財氣」？擺對方位、用對時機，很重要！（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著農曆春節（國曆2/17）腳步接近，這幾天跑銀行時，應該都已經陸續收到發財水、紅包袋或春聯等吉祥小物！命理達人菲菲老師提醒，從銀行拿到發財水，因為經歷了在「財庫」（銀行）中長期靜置的過程，吸收了該場所凝聚的「金錢意念場」與「繁盛氣場」，從命理玄學角度而言，開運效力遠超一般清水！

尤其今年馬年遇上丙午火年，若想借由「以水引財」，根據每個生肖能量頻率與流年機遇，都有需要特別留意的地方。從上班族狹小的辦公隔間，到家庭主婦經營的廚房餐桌，再到創業者起伏不定的營業場所，發財水都能扮演畫龍點睛的角色。一般民眾要如何將這瓶承載集體祝福與銀行財氣的「公共財水」，轉化為滋養個人運途的「私有財氣」？擺對方位、用對時機，很重要！

 

➤鼠（沖太歲）│放在辦公櫃或書房架上

· 財運特質：財路看似機會湧現，但變動劇烈，好比浪中行舟，需要穩定的羅盤與靈活的舵。

· 建議擺放場所：優先擺放在辦公室中存放重要文件、合約的櫃子旁，或家中書房的書架層板上。這些地方代表事業根基與智慧所在，有助穩定變動中的財運。

· 使用方法：領回後勿急於開啟。先用紅色或金色紙墊底，靜置三天。於第四日清晨（7-9點間）打開，倒出一半飲用，寓意「財氣入體」；另一半裝入噴霧瓶，每週一次輕噴於家中大門內側及常用錢包上。

· 禁忌提醒：切忌放在臥室床頭或靠近垃圾桶、雜物堆之處，以免財氣受污或影響睡眠。

 

➤牛（害太歲）│放客廳茶几或臥室床頭

· 財運特質：貴人運勢不錯，能透過長輩、資深夥伴得財，但容易因小細節疏忽或健康問題造成無謂損耗。

· 建議擺放場所：放置於客廳中家人常聚集的沙發區茶几上，或臥室中靠近床頭櫃的穩定位置。這些場所代表家庭支持與個人休憩的根基，有助穩固氣場。

· 使用方法：在發財水瓶中放入三枚全新的「50元硬幣」（代表土金相生，穩固財庫），浸泡七日。之後用此水擦拭您的印章、存摺封面與信用卡，象徵為金融工具注入財氣。

 

➤虎（犯五鬼）│放書桌左側「青龍位」

· 財運特質：憑藉才華與創意生財的能力強，但須提防小人眼紅、暗中作梗，或合約文書上的疏失。

· 建議擺放場所：擺在辦公桌的左手邊桌面（你常坐位置來看），或家中用來工作、創作的書桌左側。此處是「青龍位」，代表貴人與創意。

· 使用方法：將發財水作為每週一早晨開工前的「淨化水」，輕灑少量於桌面，或用手指沾水輕點額頭與太陽穴，有助清醒頭腦、遠離是非。

· 禁忌提醒：此瓶發財水不宜與同事共享飲用，避免財氣與人際是非糾纏。

 

➤兔（偏沖太歲）│放電視櫃或店面接待櫃台

· 財運特質：人際關係與社交活動是財富的主要來源，娛樂、藝文相關領域有機會，但須謹慎控制交際開銷。

· 建議擺放場所：適合放在家中客廳的電視櫃、音響旁，或店面入口處的接待櫃台上。這些地方是人氣聚集與展示之所，能催旺人緣財。

· 使用方法：將發財水與少許粉色或紅色花瓣（如玫瑰、芙蓉）共同煮沸後冷卻過濾，裝入精美噴瓶，隨身攜帶，在參加聚會或洽談前，輕噴於衣物外側。

 

➤龍（犯喪門）│放電腦主機上方

· 財運特質：透過學習、進修、專業證照所轉化的「知識財」運勢佳，但應避免衝動性投資或擔保借貸。

· 建議擺放場所：置於書房書架的最高層，或電腦主機的上方（需確保安全）。高位有助提升視野與思維清晰度。

· 使用方法：發財水中加入七粒白米與一小撮粗鹽，靜置三日後，用來澆灌家中或辦公室的闊葉植物（如發財樹），象徵將財氣「種」入生活環境。

 

➤蛇（犯天空）│放沙發座位區

· 財運特質：適合透過團隊、合作夥伴共同求財，單打獨鬥易感財來財去，難以積存。

· 建議擺放場所：客廳中主要的沙發座位區（代表主人與合作位），或公司會議室的角落。強化合作場域的能量連結。

· 使用方法：將發財水分裝成兩小瓶，一瓶放置於自己常待的空間（如辦公室），另一瓶放置於主要合作夥伴或配偶的常待空間，象徵「財氣相連，同心共利」。

 

➤馬（值、刑太歲）│放書桌視線正前方

· 財運特質：正財運靠努力可得，但過程壓力大，且需特別留意財務合約糾紛或罰單等意外支出。

· 建議擺放場所：辦公桌正前方的電腦螢幕旁，或家中書桌視線正前方的位置。保持此區域明亮整潔，有助理清頭緒，專注生財。

· 使用方法：每日工作開始前，將少許發財水拍在雙手手腕內側（相當於「財門」位置），並默想工作順利完成，寓意「動手生財，勞有所獲」。

 

➤羊（犯病符）│放靠近水龍頭之處

· 財運特質：健康是今年財富的基礎，避免因健康問題導致龐大支出。穩健的理財規劃勝過高風險投資。

· 建議擺放場所：廚房靠近水龍頭或電鍋的櫃子上，或餐廳的餐邊櫃。強化「食祿」與健康財的能量。

· 使用方法：取一部分發財水用於農曆年後第一次煮飯或泡茶，與家人共飲。空瓶不要丟棄，可放入幾枚銅錢，置於家中醫藥箱旁，有守護健康財之意。

 

➤猴（犯天狗）│放檔案櫃＆保險箱上方

· 財運特質：事業上的責任與名聲提升會帶動財運，但須小心突如其來的帳單、設備損壞或親友借貸。

· 建議擺放場所：放在辦公室檔案櫃、保險箱的頂部，或家中客廳靠牆的高櫃上方。高處有鎮守、看管財庫的意象。

· 使用方法：將發財水與一小撮海鹽混合，用乾淨的布沾取後，在您存放貴重物品的抽屜邊緣、保險箱門框外圍，以及電子錢包（手機）的保護殼內側，輕輕擦拭一圈。此舉寓意為財庫設下「結界」與「警戒線」，防止財氣無故流失。

 

➤雞（偏沖太歲）│放穿衣鏡旁檯面上

· 財運特質：個人專業形象與名聲能帶來財利，公開場合表現機會多，但須謹言慎行，避免口舌爭執損財。

· 建議擺放場所：可置於客廳中央的茶几上，或衣帽間、穿衣鏡旁的檯面。有助提升個人整體氣場與外在形象。

· 使用方法：將發財水裝入細緻的噴霧瓶中，每天出門前，輕噴於外套內裡、公事包或鞋櫃內部，象徵「財氣隨身，步步為營」。

 

➤狗（犯白虎）│放玄關櫃或鞋櫃上

· 財運特質：異地、異國或跨領域合作有暗財機會，但需提防意外破耗、官非或設備突然故障。

· 建議擺放場所：大門內的玄關櫃或鞋櫃頂上，或家中存放貴重物品的房間（如書房、主臥）的門口附近。發揮守財、鎮宅之效。

· 使用方法：發財水中放入七顆白色小碎石或水晶，放置一週後，將水灑在自家大門外側的左右地面（象徵清理門戶），石子則留在瓶內繼續放置。

 

➤豬（犯天厄）│放臥室窗台上

· 財運特質：過往累積的人脈與未完成的計畫，今年有機會重新啟動並帶來收益。主動聯繫舊識是關鍵。

· 建議擺放場所：臥室有窗的窗台上（避免陽光直射），或書桌左手邊的抽屜裡。窗台連接外界，抽屜存放舊物，皆有連結過往的意象。

· 使用方法：將發財水分成三小杯：第一杯在清晨飲用；第二杯用來擦拭手機、通訊錄；第三杯在前往拜訪舊客戶或朋友前，灑一點於出行方向的路上。

今年馬年遇上丙午火年，若想借由「以水引財」，有些細節要特別留意。（菲菲老師提供）今年馬年遇上丙午火年，若想借由「以水引財」，有些細節要特別留意。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中