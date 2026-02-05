別讓「發財水」睡在角落！丙午火年「以水引財」關鍵曝光

命理專家揭示，將承載集體祝福與銀行財氣的「公共財水」，轉化為滋養個人運途的「私有財氣」？擺對方位、用對時機，很重要！（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著農曆春節（國曆2/17）腳步接近，這幾天跑銀行時，應該都已經陸續收到發財水、紅包袋或春聯等吉祥小物！命理達人菲菲老師提醒，從銀行拿到發財水，因為經歷了在「財庫」（銀行）中長期靜置的過程，吸收了該場所凝聚的「金錢意念場」與「繁盛氣場」，從命理玄學角度而言，開運效力遠超一般清水！

尤其今年馬年遇上丙午火年，若想借由「以水引財」，根據每個生肖能量頻率與流年機遇，都有需要特別留意的地方。從上班族狹小的辦公隔間，到家庭主婦經營的廚房餐桌，再到創業者起伏不定的營業場所，發財水都能扮演畫龍點睛的角色。一般民眾要如何將這瓶承載集體祝福與銀行財氣的「公共財水」，轉化為滋養個人運途的「私有財氣」？擺對方位、用對時機，很重要！

➤鼠（沖太歲）│放在辦公櫃或書房架上

· 財運特質：財路看似機會湧現，但變動劇烈，好比浪中行舟，需要穩定的羅盤與靈活的舵。

· 建議擺放場所：優先擺放在辦公室中存放重要文件、合約的櫃子旁，或家中書房的書架層板上。這些地方代表事業根基與智慧所在，有助穩定變動中的財運。

· 使用方法：領回後勿急於開啟。先用紅色或金色紙墊底，靜置三天。於第四日清晨（7-9點間）打開，倒出一半飲用，寓意「財氣入體」；另一半裝入噴霧瓶，每週一次輕噴於家中大門內側及常用錢包上。

· 禁忌提醒：切忌放在臥室床頭或靠近垃圾桶、雜物堆之處，以免財氣受污或影響睡眠。

➤牛（害太歲）│放客廳茶几或臥室床頭

· 財運特質：貴人運勢不錯，能透過長輩、資深夥伴得財，但容易因小細節疏忽或健康問題造成無謂損耗。

· 建議擺放場所：放置於客廳中家人常聚集的沙發區茶几上，或臥室中靠近床頭櫃的穩定位置。這些場所代表家庭支持與個人休憩的根基，有助穩固氣場。

· 使用方法：在發財水瓶中放入三枚全新的「50元硬幣」（代表土金相生，穩固財庫），浸泡七日。之後用此水擦拭您的印章、存摺封面與信用卡，象徵為金融工具注入財氣。

➤虎（犯五鬼）│放書桌左側「青龍位」

· 財運特質：憑藉才華與創意生財的能力強，但須提防小人眼紅、暗中作梗，或合約文書上的疏失。

· 建議擺放場所：擺在辦公桌的左手邊桌面（你常坐位置來看），或家中用來工作、創作的書桌左側。此處是「青龍位」，代表貴人與創意。

· 使用方法：將發財水作為每週一早晨開工前的「淨化水」，輕灑少量於桌面，或用手指沾水輕點額頭與太陽穴，有助清醒頭腦、遠離是非。

· 禁忌提醒：此瓶發財水不宜與同事共享飲用，避免財氣與人際是非糾纏。

➤兔（偏沖太歲）│放電視櫃或店面接待櫃台

· 財運特質：人際關係與社交活動是財富的主要來源，娛樂、藝文相關領域有機會，但須謹慎控制交際開銷。

· 建議擺放場所：適合放在家中客廳的電視櫃、音響旁，或店面入口處的接待櫃台上。這些地方是人氣聚集與展示之所，能催旺人緣財。

· 使用方法：將發財水與少許粉色或紅色花瓣（如玫瑰、芙蓉）共同煮沸後冷卻過濾，裝入精美噴瓶，隨身攜帶，在參加聚會或洽談前，輕噴於衣物外側。

➤龍（犯喪門）│放電腦主機上方

· 財運特質：透過學習、進修、專業證照所轉化的「知識財」運勢佳，但應避免衝動性投資或擔保借貸。

· 建議擺放場所：置於書房書架的最高層，或電腦主機的上方（需確保安全）。高位有助提升視野與思維清晰度。

· 使用方法：發財水中加入七粒白米與一小撮粗鹽，靜置三日後，用來澆灌家中或辦公室的闊葉植物（如發財樹），象徵將財氣「種」入生活環境。

➤蛇（犯天空）│放沙發座位區

· 財運特質：適合透過團隊、合作夥伴共同求財，單打獨鬥易感財來財去，難以積存。

· 建議擺放場所：客廳中主要的沙發座位區（代表主人與合作位），或公司會議室的角落。強化合作場域的能量連結。

· 使用方法：將發財水分裝成兩小瓶，一瓶放置於自己常待的空間（如辦公室），另一瓶放置於主要合作夥伴或配偶的常待空間，象徵「財氣相連，同心共利」。

➤馬（值、刑太歲）│放書桌視線正前方

· 財運特質：正財運靠努力可得，但過程壓力大，且需特別留意財務合約糾紛或罰單等意外支出。

· 建議擺放場所：辦公桌正前方的電腦螢幕旁，或家中書桌視線正前方的位置。保持此區域明亮整潔，有助理清頭緒，專注生財。

· 使用方法：每日工作開始前，將少許發財水拍在雙手手腕內側（相當於「財門」位置），並默想工作順利完成，寓意「動手生財，勞有所獲」。

➤羊（犯病符）│放靠近水龍頭之處

· 財運特質：健康是今年財富的基礎，避免因健康問題導致龐大支出。穩健的理財規劃勝過高風險投資。

· 建議擺放場所：廚房靠近水龍頭或電鍋的櫃子上，或餐廳的餐邊櫃。強化「食祿」與健康財的能量。

· 使用方法：取一部分發財水用於農曆年後第一次煮飯或泡茶，與家人共飲。空瓶不要丟棄，可放入幾枚銅錢，置於家中醫藥箱旁，有守護健康財之意。

➤猴（犯天狗）│放檔案櫃＆保險箱上方

· 財運特質：事業上的責任與名聲提升會帶動財運，但須小心突如其來的帳單、設備損壞或親友借貸。

· 建議擺放場所：放在辦公室檔案櫃、保險箱的頂部，或家中客廳靠牆的高櫃上方。高處有鎮守、看管財庫的意象。

· 使用方法：將發財水與一小撮海鹽混合，用乾淨的布沾取後，在您存放貴重物品的抽屜邊緣、保險箱門框外圍，以及電子錢包（手機）的保護殼內側，輕輕擦拭一圈。此舉寓意為財庫設下「結界」與「警戒線」，防止財氣無故流失。

➤雞（偏沖太歲）│放穿衣鏡旁檯面上

· 財運特質：個人專業形象與名聲能帶來財利，公開場合表現機會多，但須謹言慎行，避免口舌爭執損財。

· 建議擺放場所：可置於客廳中央的茶几上，或衣帽間、穿衣鏡旁的檯面。有助提升個人整體氣場與外在形象。

· 使用方法：將發財水裝入細緻的噴霧瓶中，每天出門前，輕噴於外套內裡、公事包或鞋櫃內部，象徵「財氣隨身，步步為營」。

➤狗（犯白虎）│放玄關櫃或鞋櫃上

· 財運特質：異地、異國或跨領域合作有暗財機會，但需提防意外破耗、官非或設備突然故障。

· 建議擺放場所：大門內的玄關櫃或鞋櫃頂上，或家中存放貴重物品的房間（如書房、主臥）的門口附近。發揮守財、鎮宅之效。

· 使用方法：發財水中放入七顆白色小碎石或水晶，放置一週後，將水灑在自家大門外側的左右地面（象徵清理門戶），石子則留在瓶內繼續放置。

➤豬（犯天厄）│放臥室窗台上

· 財運特質：過往累積的人脈與未完成的計畫，今年有機會重新啟動並帶來收益。主動聯繫舊識是關鍵。

· 建議擺放場所：臥室有窗的窗台上（避免陽光直射），或書桌左手邊的抽屜裡。窗台連接外界，抽屜存放舊物，皆有連結過往的意象。

· 使用方法：將發財水分成三小杯：第一杯在清晨飲用；第二杯用來擦拭手機、通訊錄；第三杯在前往拜訪舊客戶或朋友前，灑一點於出行方向的路上。

今年馬年遇上丙午火年，若想借由「以水引財」，有些細節要特別留意。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

命運好好玩官網

命運好好玩FB

