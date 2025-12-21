自由電子報
娛樂 電視

黃宣紐西蘭被果農寵上天 即興獻唱感謝「新家人」

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳柏霖、黃宣與桂綸鎂隨著實境節目《出去一下 WHAT A TRIP》前進紐西蘭奇異果園，不僅深入了解奇異果生態，更與果園主人一家培養出宛如家人的深厚情誼。熱情好客的主人一家不但準備野餐款待，還親自指導三人駕駛水上摩托車，傍晚更邀請他們回家舉辦燒烤派對，溫暖互動讓三人感動不已，黃宣更即興獻唱，留下難忘回憶。

桂綸鎂（左起）、黃宣和陳柏霖打開了果園主人手上的藏寶箱，研究尋寶任務。（出去一下提供）桂綸鎂（左起）、黃宣和陳柏霖打開了果園主人手上的藏寶箱，研究尋寶任務。（出去一下提供）

在果園中，三人聽聞紐西蘭金圓頭奇異果曾於15年前遭逢重大病害，2012年被迫砍除所有樹藤、重新以自然方式培育新品種，歷經三年才逐步恢復產量。果園主人語重心長地表示：「我們珍惜每一顆果實，因為我們知道完全沒有收成是什麼感覺。」陳柏霖深有感觸地回應，理解奇異果的成長歷程後，更懂得珍惜每一顆入口的果實。節目也帶出由 Zespri 集團推動、利潤回饋全體果農的經營模式，成為永續農業的成功典範。

在奇異果園主人的陪同下，陳柏霖（左二起）、桂綸鎂、黃宣挑戰騎水上摩托車。（出去一下提供）在奇異果園主人的陪同下，陳柏霖（左二起）、桂綸鎂、黃宣挑戰騎水上摩托車。（出去一下提供）

採收空檔，三人在陽光下野餐，果園媽媽親手製作的三明治讓大家讚不絕口。隨後沿著豐盛灣岸邊散步賞景，並挑戰水上摩托車。桂綸鎂興奮搶先上陣，從小心駕駛到逐漸加速，盡情享受海風迎面的快感，上岸後更開心直呼：「我終於玩到了！」不諳水性的黃宣全程尖叫，陳柏霖則一握油門就爆衝，連身後教練都捏把冷汗，笑料不斷。

結束一天勞動後，三人受邀到果園主人家中玩布袋球、辦燒烤派對，果園媽媽巧手將奇異果入菜，端出鮮果米飯沙拉與奇異果檸檬派。黃宣再度即興獻唱《I Love Kiwi》，感性表示感謝這份溫暖招待，果園媽媽更笑說：「我們家多了三個很棒的孩子！」黃宣、桂綸鎂立刻展開「爭寵」對話，現場笑聲不斷。

黃宣（左）向果園媽媽學習用奇異果料理。（出去一下提供）黃宣（左）向果園媽媽學習用奇異果料理。（出去一下提供）

隔天三人前往奇異果包裝工廠體驗流程，為了衛生全員戴上頭套，唯獨沒有頭髮的黃宣成為唯一免戴者，陳柏霖還搞笑把Zespri標籤貼在他後腦勺，笑稱他從「YELLOW」升級成「GOLDEN」奇異果。桂綸鎂細心負責篩選與包裝，陳柏霖、黃宣則搬運作業，三人合力完成一整個棧板。桂綸鎂感性分享，無論在果園或工廠，都能感受到果農對奇異果如同對待孩子般的用心，希望收到奇異果的人，也能感受到這份祝福。

《出去一下 WHAT A TRIP》每週日晚間9點於公共電視首播，晚間11點於遠傳friDay、中華電信Hami Video、LINE TV上架；每週五「灰魚影像」官方YouTube頻道則提供4K高畫質版本，帶觀眾持續走進世界各地的動人旅程。

