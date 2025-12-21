自由電子報
娛樂 音樂

辛龍回來了！睽違5年站上舞台 9萬人港邊淚聽回歸新作

〔記者傅茗渝／台北報導〕基隆「潮聲回港2025基隆年終演唱會」20日晚間於國門廣場圓滿落幕，9萬人次湧入港區迎接歲末之夜，而整場演唱會最動人的時刻，無疑是辛龍睽違舞台5年驚喜現身，將回歸後的首場大型戶外公開演出獻給基隆。

辛龍暌違舞台5年驚喜現身基隆。（基隆市文化觀光局提供）辛龍暌違舞台5年驚喜現身基隆。（基隆市文化觀光局提供）

演唱會當晚正值社會氛圍低潮，因週五晚間台北市發生孤狼式攻擊事件，主辦單位於開場引導全場觀眾靜心默哀、祝禱平安，讓音樂成為撫慰人心的力量。在嚴謹維安部署下，國門廣場化為一座溫暖而安全的港灣，也為辛龍的現身鋪陳出更深層的情感背景。

壓軸時段，辛龍在萬眾期待中走上舞台，低沉而溫厚的嗓音一開口，現場瞬間沉浸在他的歌聲之中。他接連演唱新專輯曲目《春暖花開》、《一夫當關》以及經典作《愛情釀的酒》，並首度於舞台上全球大首播《一夫當關》MV。歌聲隨海風迴盪港區，也讓不少觀眾紅了眼眶。

辛龍稍早於社群感性寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」他也在台上向觀眾喊話，新的一年「不只要生意興隆，更要一夫當關、繼續勇往直前」。

許富凱以深情台語金曲征服全場。（基隆市文化觀光局提供）許富凱以深情台語金曲征服全場。（基隆市文化觀光局提供）

除了辛龍的動人回歸，演唱會亦集結徐佳瑩、許富凱雙金領銜，並由柯有倫、GENBLUE 幻藍小熊、怕胖團、芒果醬、icyball 冰球樂團等卡司輪番演出；芒果醬更在冬至當晚於台上煮湯圓分送粉絲，象徵團圓與祝福。

徐佳瑩登台獻唱多首經典與新作。（基隆市文化觀光局提供）徐佳瑩登台獻唱多首經典與新作。（基隆市文化觀光局提供）

基隆市文化觀光局表示，「潮聲回港」不只是年終演唱會，更是一場城市集體情感的承接與修復。當音樂再次響起、當辛龍重新站上舞台，也象徵基隆選擇不被恐懼定義，而是用守護、溫暖與陪伴，迎向新的一年。

GENBLUE 幻藍小熊青春登場點燃現場氣氛，動感舞台魅力吸引大批粉絲應援。（基隆市文化觀光局提供）GENBLUE 幻藍小熊青春登場點燃現場氣氛，動感舞台魅力吸引大批粉絲應援。（基隆市文化觀光局提供）

