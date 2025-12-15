「冬至前」還有哪些未爆彈？ 「神燈占卜」測掌握先機的能力

你最擅長看穿哪種人事物？「冬至前」有哪些未爆彈是我們避得掉的？（艾菲爾提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你的第六感夠強嗎？你的超強電波在「哪些領域」是5G速度等級？適逢年關將至，各領域的小道消息從四面八方而來，既擔心自己可能錯失良機，更擔心自己因一念之差而做錯決定！

研究占星心理多年的塔羅牌老師艾菲爾，根據這幾天星象設計出「神燈占卜」表示，在火星與海王星的四分相能量下，雖然情緒容易產生誤判，但這股充滿張力的能量也同時激發了我們潛意識中最敏銳的洞察能力，「你直覺最想點亮的『神燈』，正是你觀察天賦的專屬載體，它預言了在冬至前，你將會發現生活中、日常、或職場上一直被隱藏的關鍵秘密』。」

請繼續往下閱讀...

這個測驗將引導你找出「你最擅長看穿哪種人事物」，讓你能夠運用這份天賦，避免風險、抓住機會，成為那個掌握先機的智者。

Q．週末你去爬山，登頂的時候看見旁邊草地間有一個物件，走上前撥開小草，發現是一盞神燈！你覺得是哪一盞燈？

A、冰晶之燈

B、松柏之燈

C、赤焰之燈

D、月影之燈

↓

選

好

看

答

案

↓

A、冰晶之燈

➤你將發現【人際關係中的虛假與潛在危機】

如果你選擇了冰晶之燈，冰晶象徵著理性的冷靜與結構的脆弱。你將發現的秘密是【人際關係中的虛假與潛在危機】。你的觀察天賦在於能看穿人際互動中的表像和真實利益。在冬至前，你可能會意外發現你閨蜜／哥兒們的另一半正在偷偷發展曖昧關係（俗稱偷吃），或是一起投資的朋友私下有更隱密的退場機制。你擅長從對方眼神閃爍、前後說詞的邏輯矛盾中，判斷出對方是否在說謊或有所圖謀。這份秘密的發現，將幫助你避免成為情感或金錢騙局的受害者。

➤你擅長看穿：情感關係中的不忠、商業合作中的陷阱、那些表面上裝得很和善但背後有小動作的虛偽之人。

B、松柏之燈

➤你將發現【職場或生活中的潛在晉升名單與穩定資源】

如果你選擇了松柏之燈，松柏象徵著堅韌、長久與隱藏的穩定力量。你將發現的秘密是【職場或生活中的潛在晉升名單與穩定資源】。你的觀察天賦在於能看出哪些人事物是真正具備長期價值和發展潛力。在冬至前，你可能會事先發現公司明年準備裁撤的部門（讓你提早避開雷區），或你將會是明年第一批晉升名單。你擅長從老闆與某位同事私下談話的次數、或政府新公佈的低調補助方案中，看出其堅實的底蘊。這份秘密的發現，將為你帶來長期的利益與安全感。

➤你擅長看穿：真正有實力的潛力股、尚未被發掘的市場利基、穩健的長期投資標的、誰將會是下一任高層。

C、赤焰之燈

➤你將發現【衝動行為下的真實動機與情感爆發點】

如果你選擇了赤焰之燈，赤焰象徵著熱情、衝動與潛藏的欲望。你將發現的秘密是【衝動行為下的真實動機與情感爆發點】。你的觀察天賦在於能感知到他人強烈的情緒波動和驅動他們行為的核心欲望。在冬至前，你可能會發現平時最安靜的同事突然決定辭職的真正原因（其實是積怨已久），或是那個一直對你保持距離的人，私下卻對你默默做了許多付出的秘密。你擅長在事件爆發前捕捉到壓力累積的訊號，並能理解行為背後最原始的欲望。

➤你擅長看穿：衝突爆發前的警訊、他人行動背後的真正欲望（權力、愛或嫉妒）、隱藏的熱情與憤怒、誰是那個正在「暗戀」你的人。

D、月影之燈

➤你將發現【環境變動下的趨勢與被隱藏的流程漏洞】

如果你選擇了月影之燈，月影像征著變化、流程與模糊的界線。你將發現的秘密是【環境變動下的趨勢與被隱藏的流程漏洞】。你的觀察天賦在於能看出系統或環境中微妙的改變和不對勁之處。在冬至前，你可能會發現你經常光顧的某家小店即將換老闆或重新裝修的訊號（讓你趕在漲價前去消費），或是一個你每天在操作的流程中一直被忽略的效率漏洞，只要修正就能大幅節省時間。你擅長從看似隨機的事件中拼湊出潛在的規律和趨勢。

➤你擅長看穿：系統性錯誤、流程中的不合理環節、市場或組織即將發生的重大趨勢轉變、某樣產品即將漲價或缺貨的訊號。

從心理測驗了解自己的性格，相對之下，更懂得如何掌握先機、遠離風險。（艾菲爾提供）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法