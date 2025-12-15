自由電子報
娛樂 最新消息

濱崎步再出手！上海無人演唱會高清照曝光 正面打臉中國「只是彩排」

濱崎步再度釋出上海場空席開唱畫面打臉中國「彩排說法」。（組合照，翻攝自IG）濱崎步再度釋出上海場空席開唱畫面打臉中國「彩排說法」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本流行歌姬濱崎步日前亞洲巡演風波未歇，上海演唱會在開唱前夕臨時取消，澳門場次隨後中止，她卻仍帶領舞者與樂手，在空無一人的場館中完整唱完既定流程，卻遭部分中國媒體指稱只是「彩排」，甚至出現自稱工作人員的道歉文試圖帶風向。對此，濱崎步近日再度以實際行動回應爭議，選擇用舞台與作品正面迎擊。

濱崎步近日於社群平台釋出多張上海「無人演唱會」的全新高畫質照片，畫面清楚呈現舞者、樂手與舞台細節，並特別標註2位日本攝影師姓名，等同直接否定相關謠言。同時，濱崎步也將這組照片作為即將登場的東京跨年演唱會宣傳素材，展現不被流言牽動、持續向前的態度。

濱崎步舞群面對空無一人的觀眾席合力完成演出。（翻攝自IG）濱崎步舞群面對空無一人的觀眾席合力完成演出。（翻攝自IG）

事實上，濱崎步在澳門場取消後曾坦言，自己已不再糾結於無法釐清的外在因素，與其反覆消耗，不如把心力留給接下來的舞台。目前，濱崎步正全力備戰12月30日、31日於東京代代木第一體育館舉行的跨年演唱會，這對她而言意義非凡，不僅多年來幾乎年年在此與粉絲倒數，也曾舉辦出道25週年等重要紀念演出，被粉絲視為象徵性的「聖地」。

濱崎步舞群面對空無一人的觀眾席合力完成演出。（翻攝自IG）濱崎步舞群面對空無一人的觀眾席合力完成演出。（翻攝自IG）

最新貼文中，濱崎步感性表示，距離代代木跨年演唱會的最終彩排僅剩約10天，這場演出將獻給原本期待在上海、澳門見面的歌迷，也獻給一路支持亞洲巡演的香港、新加坡、台北、杭州、北京與日本粉絲，她更向「TA（Team Ayu）」喊話，邀請大家一同在聖地搖滾迎接新年。許多粉絲看完照片後留言讚嘆，即便沒有觀眾，舞台上的每個人依然全情投入、氣勢驚人，濱崎步也親自回應，坦言回看那些表情時依然深受感動，用音樂與舞台寫下最堅定的回應。

