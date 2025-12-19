自由電子報
娛樂 歐美

美國第一夫人私密20日曝光 台幣12億天價賣出版權

美國總統川普（左）及第一夫人梅蘭妮亞。（法新社）美國總統川普（左）及第一夫人梅蘭妮亞。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）話題不斷，她不但是美國總統川普（Donald Trump）第3任妻子，先前加密貨幣市場也曾出現以她為名發行的加密貨幣「$MELANIA」，最後卻惡意操縱幣價「拉高倒貨」（Pump and Dump），才被發現可能是一場精心設計的詐欺騙局。如今，新電影《梅蘭妮亞》（MELANIA）未上映串流平台就搶破頭，該片聚焦在她在美國總統就職典禮前20天的真實生活，經過激烈競爭，最終由亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）以4千萬美元（約新台幣12.8億元）買下版權，創下紀錄片市場交易新記錄。

美國第一夫人梅蘭妮亞。（法新社）美國第一夫人梅蘭妮亞。（法新社）

據了解，《梅蘭妮亞》片長104分鐘，預計於2026年1月30日全球上映。梅蘭妮亞本人表示「在美國總統就職典禮的前20日，我的人生被推向歷史時刻。這是第一次，全球觀眾能在戲院見證這段關鍵篇章」，她更形容這部電影採用私密、不加修飾的視角，紀錄梅蘭妮亞在家庭、事業、公益間從容不迫踏上美國第一夫人寶座。

電影目前已經釋出預告片，梅蘭妮亞走向國會圓形大廳，迎接川普第二次就職典禮，頭戴大圓帽，身著深藍色絲絨套裝的她，第一句話就是：「又來了」。

電影《梅蘭妮亞》以新台幣12.8億元賣出版權。（翻攝自X）電影《梅蘭妮亞》以新台幣12.8億元賣出版權。（翻攝自X）

