（專訪）許瑞奇不當好孩子！自設演員生涯死線：聽爸話回去當空軍

許瑞奇是紅星大獎戲王，這次以電影《好孩子》問鼎金馬影帝，讓台灣觀眾認識他。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕新加坡男星許瑞奇憑藉著電影《好孩子》首次入圍金馬影帝，他在片中化身嬌媚嗆辣的變裝皇后「阿好」，令人為之一亮。戲外的他是個長相秀氣的大直男，還曾經以空軍上尉身分服役，當年他說服父親讓自己走演藝之路，如今事業有成，父親也叮囑他「要演出有意義的作品」。

《好孩子》集結實力派演員許瑞奇（左）及洪慧芳共同主演。（甲上娛樂提供）

許瑞奇誤打誤撞進入演藝圈，但星路不好走，他的爸爸是典型的亞洲父親，希望孩子從事「師字輩」的工作，且許瑞奇已經在空軍服役兩年，既然已熟能生巧，何不繼續下去，何苦還要出來考大學、讀文憑，甚至當演員呢？許瑞奇不當順從父母的「好孩子」，而是努力說服父親：「你給我到27歲、28歲，不可以的話就換一個行業。」

他感到著急、焦慮，在28、29歲是最迷惘的時候，許瑞奇跟許多年輕演員一樣，試鏡落空、收入不穩定，當時想著去中國挑戰一下，偏偏又遇到疫情，但他不怨天尤人，笑說「大家都在同一個情況，有飯吃很幸福了」。

在2022年，29歲的許瑞奇遇到的演藝生涯的轉捩點，他在戲劇《你的世界我們懂》演出有智能障礙的鄭天才，因而獲得2023紅星大獎最佳男主角，才讓他更加堅定成為一名演員。爸爸也對他說：「希望你以後演的戲，要是一個有意義的作品。」讓許瑞奇發現，爸爸終於開始接受他的工作。

成為影帝後，許瑞奇邀約不斷，卻毅然決然投入《好孩子》的拍攝中，且籌備期長達兩年，他笑說：「我想要挑戰新的領域、新的角色，比較好玩！」他從說話的語氣到走路的姿勢，從頭到腳大改造，努力穿高跟鞋走路，結果摔個狗吃屎，嚇壞整個劇組。

許瑞奇在《好孩子》中挑戰飾演變裝皇后，片中脫口秀舞台下的觀眾是真的變裝皇后。（甲上娛樂提供）

偏偏那天曾演過王國燊導演前作的《男兒王》的李國煌來探班，李國煌剛好看到他跌倒的糗樣，沒有嘲笑，因為演過變裝皇后的他也能感同身受，更對許瑞奇的扮相極度讚賞。不過詢問許瑞奇，他與李國煌誰比較美？許瑞奇還是自信滿滿的說：「當然是我比較美！」

許瑞奇（右）為了飾演《好孩子》變裝皇后阿好一角，努力瘦身。（甲上娛樂提供）

許瑞奇沒有刻意想要打入變裝皇后的世界，而是以開放的心情去與他交流，「你真心跟人家聊天做朋友，他們很樂意幫忙的。」最後他真的成為了變裝皇后「阿好」，朋友完全無法想像他是許瑞奇，他的扮樣也獲得變裝皇后認證，要他加入這一行。

許瑞奇跟《好孩子》中的變裝皇后阿好真是判若兩人。（翻攝自IG）

曾笑說沒闖出一片天要去賣魚丸麵的許瑞奇，即便已經拿下戲王，卻依舊抱著上進心努力打拚。被問到會不會希望也來拍台灣戲劇、電影，許瑞奇謙虛的說：「期望越高、失望越高，隨緣，只要角色故事吸引我，我都想要嘗試。」也幽默稱如果要賣魚丸麵、肉脞麵，等退休再說吧！《好孩子》已經在台上映。

