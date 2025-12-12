自由電子報
娛樂 最新消息

張峰議痛罵救命恩人顏正國 內情曝光令人鼻酸

張峰議（圖）曾與顏正國合作電影《少年吔》。（記者王文麟攝）張峰議（圖）曾與顏正國合作電影《少年吔》。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾與顏正國合作電影《少年吔》的張峰議「浪子回頭」發片，他曾誤入歧途被判7年，入獄服刑4年多假釋，期間經歷從小扶養他長大的奶奶離世，遺憾表示：「入獄時知道奶奶身體不好，結果突然交保，出來發現（奶奶）埋掉了，連最後一面都沒看到。」更讓他立誓要重新做人。

張峰議金盆洗手重新出發，更在奶奶的墓前發誓，未來絕對會重新做人。（記者王文麟攝）張峰議金盆洗手重新出發，更在奶奶的墓前發誓，未來絕對會重新做人。（記者王文麟攝）

張峰議金盆洗手重新出發，他更在奶奶的墓前發誓，未來絕對會重新做人，「我心靈上大澈大悟，每天都跟祂說對不起，有夢過1次奶奶，看著我一直笑，我靠近就消失，醒來滿臉淚。」

歷經人生低谷，張峰議推出首張創作專輯《有故事的人》，他今天在發片記者會洩心聲，「從一無所有到發行專輯，這段路我走了整整9年。」從小熱愛音樂的他高中就讀音樂科，還曾經擔任駐唱歌手，他在獄中也寫了很多歌曲，假釋後也到處丟歌尋覓機會。

張峰議四處投稿自己的作品都沒人理，最後只收到顏正國回覆。（記者王文麟攝）張峰議四處投稿自己的作品都沒人理，最後只收到顏正國回覆。（記者王文麟攝）

張峰議表示：「我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國（國哥）回我訊息。或許我跟國哥都是同樣在培德山莊（台中監獄）的緣故吧！」當時顏正國回訊：「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」張峰議強調，「這個訊息，確實讓我這個前途飄渺的更生人，帶來了很大的希望！之後我寫歌，也成為了微電影《卸妝》的主題曲；2022年顏正國的長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了一個角色。」

張峰議當初得知顏正國罹癌，氣得打電話痛罵對方。（記者王文麟攝）張峰議當初得知顏正國罹癌，氣得打電話痛罵對方。（記者王文麟攝）

張峰議這一路上都很感謝顏正國的提攜，當初共同朋友告訴他顏正國罹癌，他當下氣得打電話痛罵對方，兩人在電話裡講到哽咽，「他（顏正國）一直不讓我去看他，我要拿東西給他吃，他就說在睡覺，叫我先忙，我以為沒有那麼嚴重。」沒想到兩人相隔9個月沒面，再來就收到顏正國病逝的消息，直呼到現在仍無法接受。

