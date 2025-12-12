自由電子報
娛樂 電影

許瑞奇《好孩子》片名藏玄機！影迷淚灑電影院：後勁超強

洪慧芳、許瑞奇在《好孩子》中飾演母子。（甲上娛樂提供）洪慧芳、許瑞奇在《好孩子》中飾演母子。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕催淚話題電影《好孩子》好評熱映中！改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實故事，由洪慧芳搭檔新加坡戲王許瑞奇，演繹笑中帶淚的母子情，猝不及防的數個感動瞬間狂戳觀眾淚腺，上週於台灣上映後口碑一路狂飆，觀眾淚崩直呼眼淚收不回來，「後勁超強」、「眼淚收不回來！」

洪慧芳在《好孩子》飾演失智的母親，努力用手機記錄，盼不要遺忘。（甲上娛樂提供）洪慧芳在《好孩子》飾演失智的母親，努力用手機記錄，盼不要遺忘。（甲上娛樂提供）

《好孩子》不僅入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」、「最佳造型設計」，也獲選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」，在新加坡、香港、台灣皆締造高口碑，電影從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處，被譽為「滿滿洋蔥的暖心神片」。

洪慧芳在《好孩子》飾演失智的母親，與許瑞奇等人有精彩對手戲。（甲上娛樂提供）洪慧芳在《好孩子》飾演失智的母親，與許瑞奇等人有精彩對手戲。（甲上娛樂提供）

同名主題曲《好孩子》由旺福主唱小民創作，他透露曾經在金馬創投的活動跟王國燊導演聊得投緣，後來導演拍完《好孩子》後便邀他試看，小民直呼：「看完後非常感動，立馬有了靈感！因為劇情太有感覺，大概一兩個小時就完成了詞曲。印象最深刻的是，這首歌交出去之後，導演完全沒有任何修改，直接過關了！」小民更以自己作為孩子的視角，將歌曲獻給全天下辛苦的父母：「沒有一個孩子天生懂得當好孩子，但每個孩子，都是爸媽心目中的好孩子。」而他最有感的一句歌詞是：「我以為長大會變勇敢、不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」歌曲在片尾搭配許瑞奇卸下濃妝的畫面，成為全片最動人名場面，讓觀眾在片尾情緒再度潰堤。

《好孩子》中的母子情逼哭觀眾。（甲上娛樂提供）《好孩子》中的母子情逼哭觀眾。（甲上娛樂提供）

談起片名《好孩子》的由來，導演王國燊表示「好」字其實藏有巧思：「女＋子」象徵的是許瑞奇飾演的主角「阿好」以「女兒」身份重新與母親建立連結，也呼應性別認同與家庭期待，而片名中兩個比例偏大的「子」字代表家中的兩個兒子，象徵家族關係中被忽略的重量。許瑞奇也分享自己的解讀：「好孩子代表『第二次機會』。因為只有壞過，才知道怎麼成為真正的好孩子，也才知道如何珍惜父母。」

《好孩子》中探討的失智議題，發人深省。（甲上娛樂提供）《好孩子》中探討的失智議題，發人深省。（甲上娛樂提供）

許瑞奇主演的電影《好孩子》在台灣上映，許多影迷淚灑電影院，後勁超強。（甲上娛樂提供）許瑞奇主演的電影《好孩子》在台灣上映，許多影迷淚灑電影院，後勁超強。（甲上娛樂提供）

許瑞奇、洪慧芳主演的電影《好孩子》，片中台詞「政府不給（結婚）、媽媽給」逼哭許多同志朋友。（甲上娛樂提供）許瑞奇、洪慧芳主演的電影《好孩子》，片中台詞「政府不給（結婚）、媽媽給」逼哭許多同志朋友。（甲上娛樂提供）

導演王國燊更透露《好孩子》的角色設定祕辛，「阿好、家強、葛蕾斯、大衛，其實都是原型人物『阿真』不同面向的投射。阿好是阿真自己，家強是他逃避責任的模樣，葛蕾斯是面對現實時不得不做的選擇，大衛則象徵他心底最想成為的那個人。」導演指出，《好孩子》這部電影的核心是「和解」──和自己和解、與家人和解，以及「如何回家」，「回家說難不難、說簡單也不簡單。只要選擇善良、選擇放過自己，那裡就是家。」

