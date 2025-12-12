自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴佩霞哭紅雙眼揭洋女婿換心失敗 崩潰視訊看他離開人世

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞日前才舉辦首場個人演唱會，卻傳出老外女婿Kevin進行心臟移植手術，術後出現肝臟衰竭狀況，不幸於台灣時間12月3日離世，讓賴佩霞和小女兒心碎崩潰。賴佩霞今天哭著在鏡頭前訴說，雖然和女兒、女婿分隔兩地，但感謝科技發達，讓她得以透過視訊，跟家人一起送小女婿最後一程，「我們就看著他離開。」

賴佩霞痛揭女婿離世過程。（翻攝YouTube）賴佩霞痛揭女婿離世過程。（翻攝YouTube）

賴佩霞在個人的YouTube頻道透露此事，哭紅雙眼的她坦言，這段時間吃不好、睡不好，身體需要一些調養，所有家人都陷入女婿離世的哀痛。

賴佩霞（左一）得知女婿Kevin（右一）病逝的噩耗，緊急赴美陪伴小女兒。（尚時代文創提供）賴佩霞（左一）得知女婿Kevin（右一）病逝的噩耗，緊急赴美陪伴小女兒。（尚時代文創提供）

賴佩霞的小女兒去年才和Kevin在美國芝加哥結婚，她透露Kevin出生9週，就被發現罹患先天性心臟病，時常進出醫院，家人都知道Kevin的身體狀況。上月Kevin在美國進行心臟移植手術，賴佩霞表示大家都以為Kevin會醒過來，事前家人也都明白手術風險，卻沒做好心理準備，無法接受女婿的離開。賴佩霞目前人正在美國陪伴女兒，透露YouTube頻道直播將暫停一段時間，後續視情況更新。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中