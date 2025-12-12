賴佩霞哭紅雙眼揭洋女婿換心失敗 崩潰視訊看他離開人世

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞日前才舉辦首場個人演唱會，卻傳出老外女婿Kevin進行心臟移植手術，術後出現肝臟衰竭狀況，不幸於台灣時間12月3日離世，讓賴佩霞和小女兒心碎崩潰。賴佩霞今天哭著在鏡頭前訴說，雖然和女兒、女婿分隔兩地，但感謝科技發達，讓她得以透過視訊，跟家人一起送小女婿最後一程，「我們就看著他離開。」

賴佩霞痛揭女婿離世過程。（翻攝YouTube）

賴佩霞在個人的YouTube頻道透露此事，哭紅雙眼的她坦言，這段時間吃不好、睡不好，身體需要一些調養，所有家人都陷入女婿離世的哀痛。

賴佩霞（左一）得知女婿Kevin（右一）病逝的噩耗，緊急赴美陪伴小女兒。（尚時代文創提供）

賴佩霞的小女兒去年才和Kevin在美國芝加哥結婚，她透露Kevin出生9週，就被發現罹患先天性心臟病，時常進出醫院，家人都知道Kevin的身體狀況。上月Kevin在美國進行心臟移植手術，賴佩霞表示大家都以為Kevin會醒過來，事前家人也都明白手術風險，卻沒做好心理準備，無法接受女婿的離開。賴佩霞目前人正在美國陪伴女兒，透露YouTube頻道直播將暫停一段時間，後續視情況更新。

