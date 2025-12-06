自由電子報
娛樂 最新消息

小紅書遭封1年 苦苓嘆「民進黨敵人不嫌多」掀論戰

苦苓對於小紅書被禁，頗有感觸。（翻攝自臉書）苦苓對於小紅書被禁，頗有感觸。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕中國社交軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案，卻不配合、不理會我方促其改善的要求，中央政府因此發布「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定一年。行政院長卓榮泰表示，放任不自由的言論，傷害我們的言論自由，政府不能接受。此事件引發廣大討論，作家苦苓今也在臉書發聲，直言：「民進黨真的一點都不怕增加敵人！」

小紅書在台用戶超過300萬。內政部指出，該平台涉及1,706件詐騙案件，累積財損近2.5億元，但官方多次要求合作反詐都未獲回應，因此決定祭出封鎖。苦苓看到消息後表示：「民進黨就怕敵人不夠多？當年禁中天已經夠慘烈了，現在還要禁小紅書...民進黨真的一點都不怕增加敵人！」

對於她的言論，網路上也掀起兩派討論，有人贊同擴大管理：「不只小紅書，抖音也該處理，對孩子影響太大。還有臉書名人AI詐騙廣告，也該強力取締。」也有人點出關鍵差異：「小紅書在台灣沒有法定代理人，詐騙、資安問題完全無法溝通；反觀微信、TikTok都有公司可以對口。」只是也有網友反嗆：「你這樣講，不也是在製造敵人？」、「很多人現在都翻牆過來罵不民主了。」

