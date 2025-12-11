自由電子報
娛樂 音樂

賴佩霞洋女婿驚傳病逝 緊急赴美奔喪守護愛女

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞上月底才辦完個唱，沒想到小女兒的老外老公Kevin驚傳病逝消息，她結束演出立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻。

賴佩霞上月30日在演唱會，與歌迷共享久違的音樂時刻，唯一缺席的是遠在美國的小女兒。原來當時正守在丈夫Kevin的病榻前，陪伴他度過加護病房裡那段需要靜默與力量的時光，卻無法返台觀賞這場重要的演出。

賴佩霞的女婿Kevin驚傳病逝。（尚時代文創提供）賴佩霞的女婿Kevin驚傳病逝。（尚時代文創提供）

沒想到演唱會才結束，隔天清晨賴佩霞就接到了令人心碎的消息，女婿Kevin的身體挺不住走了。消息傳來的那一刻，她也只能強忍悲痛緊急啟程赴美，賴佩霞坦言，新歌《總會有個人》對她來說，如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，《總會有個人》的誕生，就是我對 Kevin 留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

賴佩霞飛赴美國陪伴小女兒面對喪夫之痛。（尚時代文創提供）賴佩霞飛赴美國陪伴小女兒面對喪夫之痛。（尚時代文創提供）

賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。

