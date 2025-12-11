自由電子報
娛樂 最新消息

陳意涵參加貴婦下午茶 如劉姥姥進大觀園驚呆

女星陳意涵參加貴婦聚會搞得超狼狽。（資料照，記者王文麟攝）女星陳意涵參加貴婦聚會搞得超狼狽。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星陳意涵與導演許富翔婚後育有一對子女，近日她上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》時分享育兒趣事，其中一段貴婦體驗令人感受到陳意涵的直率與可愛。原來陳意涵的兒子就讀於國際學校，因此她也加入校園家長圈，受邀參加一場貴婦媽媽下午茶聚會，讓她感受到：原來電視情節都是真的。

陳意涵說，受邀和其他貴婦媽媽一起下午茶聚會的時候，地點是在國際精品品牌咖啡廳，她卻迷路造成遲到，好不容易找到咖啡廳，已經滿身大汗。待她入座之後，貴婦媽媽們正在討論精品包款，你一言我一語的聊起：這是我老公送我的粉紅色名牌包，我明明不喜歡粉紅色……，陳意涵插不上話，她驚呆：「我以為那是電視劇才會演，結果大家是真的這樣聊！」

陳意涵受邀參加貴婦媽媽聚會，才發現電視劇情都是真的。（資料照，記者王文麟攝）陳意涵受邀參加貴婦媽媽聚會，才發現電視劇情都是真的。（資料照，記者王文麟攝）

為了方便，陳意涵說自己永遠都背「不會壞的破帆布包」，更坦言自己確實沒買過精品，所以在現場顯得格格不入，當她發現下午茶聚會當中還有一位外表樸素的媽媽，陳意涵開心上前搭話，還說：「欸！妳跟我一樣喔？妳不喜歡名牌對不對？」結果對方回答自己提的是沒有特別打出Logo的超級一線品牌，讓陳意涵當場傻眼，尷尬到最高點。

除了插不上話題之外，陳意涵透露因為自己住在新店山上，原打算搭社區交通車下山的她，認為時間還早，改騎腳踏車打算從從容容赴約，沒想到精品咖啡廳的地點不好找，她整個大迷路又找不到咖啡廳入口，整整遲到10分鐘，她無奈說：「誰知道精品專櫃裏面有咖啡廳啊！我走進去真超狼狽，跟貴婦聚會完全不搭

