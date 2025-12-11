周杰倫有多紅？林書豪出差搭Uber一「證據」 服了天王好友封號

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫很愛逗弄好友林書豪，除了糗林書豪唱歌表現，另外也自豪打網球的球技勝過林書豪，開玩笑跟林書豪說：「你要叫我大王，如果不叫大王，叫大俠也可以。」

周杰倫被認證是「國際明星」。（翻攝自IG）

日前周董出席時尚品牌活動，帥氣西裝裡沒穿任何內搭衣，深V設計西裝露出他的胸膛，結果林書豪拍影片假扮周董，同樣在西裝裡沒穿衣服，另外還揮起網球拍，甚至學周董說：「你可以叫我大王，你可以叫我『大蝦』。」結果自己發現口誤，把「大俠」說成「大蝦」，還忍不住說出覺得中文好難。

林書豪拍影片假扮周董。（翻攝自IG）

林書豪去講英文的國家出差，發現Uber司機也在聽周董歌曲。（翻攝自IG）

看到林書豪拍影片假扮自己，周董笑回：「我是不是把你弄瘋了。」兩人的幽默互動逗笑網友。而日前林書豪也在社群提到，他去說英文的國家出差，結果搭Uber時，發現司機在車上播放的竟然是周董的歌曲，忍不住大讚周董：「超cool的，真的是International明星。」再次認證了周董「國際明星」封號。

