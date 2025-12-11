自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

周杰倫有多紅？林書豪出差搭Uber一「證據」 服了天王好友封號

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫很愛逗弄好友林書豪，除了糗林書豪唱歌表現，另外也自豪打網球的球技勝過林書豪，開玩笑跟林書豪說：「你要叫我大王，如果不叫大王，叫大俠也可以。」

周杰倫被認證是「國際明星」。（翻攝自IG）周杰倫被認證是「國際明星」。（翻攝自IG）

日前周董出席時尚品牌活動，帥氣西裝裡沒穿任何內搭衣，深V設計西裝露出他的胸膛，結果林書豪拍影片假扮周董，同樣在西裝裡沒穿衣服，另外還揮起網球拍，甚至學周董說：「你可以叫我大王，你可以叫我『大蝦』。」結果自己發現口誤，把「大俠」說成「大蝦」，還忍不住說出覺得中文好難。

林書豪拍影片假扮周董。（翻攝自IG）林書豪拍影片假扮周董。（翻攝自IG）

林書豪去講英文的國家出差，發現Uber司機也在聽周董歌曲。（翻攝自IG）林書豪去講英文的國家出差，發現Uber司機也在聽周董歌曲。（翻攝自IG）

看到林書豪拍影片假扮自己，周董笑回：「我是不是把你弄瘋了。」兩人的幽默互動逗笑網友。而日前林書豪也在社群提到，他去說英文的國家出差，結果搭Uber時，發現司機在車上播放的竟然是周董的歌曲，忍不住大讚周董：「超cool的，真的是International明星。」再次認證了周董「國際明星」封號。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中