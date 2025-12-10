F4少了朱孝天根本沒差？攜手五月天阿信開唱搶票結果曝光

F4將展開巡演，朱孝天確定排除在外變成「F3」。（翻攝自Threads）

〔記者陽昕翰／台北報導〕言承旭、吳建豪、周渝民即將攜手五月天主唱阿信開唱，儘管朱孝天本次沒能加入F4合體，粉絲依舊非常買單，4場演唱會接近5萬張門票，稍早開賣已經火速秒殺。

阿信（右起）將和周渝民、吳建豪、言承旭展開巡演，對於沒法找齊F4完整成員，他也覺得遺憾。（相信音樂提供）

由言承旭、吳建豪、周渝民與阿信合體舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，12月19日起在上海起跑，共計4場演出。

演唱會門票今天開賣，唱片公司稍早在社群宣讀秒殺，「滿懷感謝謝謝大家。我們由衷珍惜每一份付出。一起發光的你與我們，寫下了這個名字。」公布4場演唱會售罄的好消息。

朱孝天因為理念不同，這次沒有加入F4合體巡演，沒想到8日卻透過影片在各大社群媒體發聲，還稱自己也是透過新聞才知道遭到「除名」，引起網友議論。

對於秒殺的好消息，阿信表示：「想看滿滿的大家合唱《Forever Forever》的影片，然後要有手勢的！」開心表達感謝。

