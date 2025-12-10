自由電子報
娛樂 最新消息

大谷翔平前御用翻譯醜聞將改編影集 由《玩命關頭3》導演操刀

水原一平醜聞案將改編成電視影集，由《玩命關頭3》導演執導。（法新社資料照）水原一平醜聞案將改編成電視影集，由《玩命關頭3》導演執導。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平，涉嫌盜用大谷近1700萬美元（約新台幣5億元）的金錢，因涉及銀行詐欺罪等罪嫌遭起訴，最終遭判刑4年9個月。這起案件將由美國獨立製片公司獅門影業旗下的有線電視頻道Starz改編製作，請來《玩命關頭3：東京甩尾》的台裔導演林詣彬擔任導演、共同編劇與執行製片。

紐約時報》報導，獅門影業將把該影集聚焦在水原一平的賭博醜聞上，該醜聞導致他被道奇隊解雇，也會探討水原一平和大谷翔平之間的關係，他們之間的淵源可以追溯至大谷翔平加入北海道日本火腿鬥士隊的新秀賽季。

該片製作人與編劇為艾力克斯·康佛瑞（Alex Convery），他曾為運動品牌NIKE旗下的喬丹系列撰寫電影《AIR》劇本，導演請來《玩命關頭3：東京甩尾》導演林詣彬，另外還有體育記者陳（Albert Chen）擔任聯合執行製作。

陳曾在2024年的文章中指出，「水原一平賭博醜聞」是繼MLB安打王羅斯（Pete Rose）在1989年擔任紅人隊總教練期間，涉入賭博醜聞，遭到大聯盟終身禁賽後，美國職棒大聯盟最大的體育賭博醜聞，且核心人物還是目前大聯盟最大的明星之一，紀錄片將揭開一切有關信任、背叛、財富及名聲陷阱的故事。

