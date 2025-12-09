VERIVERY苦等1年半回來了！大招曝光：新曲舞台獻台灣

VERIVERY將於明年1月前進高雄開唱。（寬寬整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團VERIVERY 今（9）宣布2026年1月18日晚間6點在高雄LIVE WAREHOUSE舉行見面會，讓苦等一年半以上的VERRER（粉絲名）當場暴動！

上次VERIVERY跨年、見面會笑中帶淚的回憶還歷歷在目，這次他們直接把思念值拉到MAX，甚至提前預告：「會公開全新歌曲舞台！」

離開一年半，團員們一開口就是滿滿思念；DONGHEON深情表示自己還會偷看以前來台灣的照片，尤其是九份美景＋夜市美食：「想起來嘴角會自己上揚。」GYEHYEON、YEONHO、YONGSEUNG、KANGMIN也一致認證：「最想念的不是食物，是粉絲的臉。」

YEONHO還補充：「火鍋台韓都好吃，但牛肉麵只有台灣對味。」足見台灣美食成功擄獲韓國偶像胃袋。DONGHEON說到，入伍前最後一次在台灣演出，被粉絲準備的應援感動到當場落淚：「謝謝你們等我，我真的超想見到你們。」GYEHYEON：「我們會更努力，陪大家走更長的路。」

VERIVERY演唱會相關福利。（寬寬整合行銷提供）

VERIVERY將於2026年1月18日晚間18:00在高雄LIVE WAREHOUSE演出，全場座位制｜NT$ 5,980 / 5,280 / 3,880（身障席 2,640），演唱會門票於12月14日中午12：00於FunOne Tickets開賣。

此外，所有票券皆含粉絲福利，包括最低有HI-TOUCH＋小卡組，高價位還能抽「團體合照」「親筆簽名海報」等超夢幻福利。中獎名單2026年1月8日公布，詳情可上寬寬整合行銷社群。

