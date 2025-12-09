自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

VERIVERY苦等1年半回來了！大招曝光：新曲舞台獻台灣

VERIVERY將於明年1月前進高雄開唱。（寬寬整合行銷提供）VERIVERY將於明年1月前進高雄開唱。（寬寬整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團VERIVERY 今（9）宣布2026年1月18日晚間6點在高雄LIVE WAREHOUSE舉行見面會，讓苦等一年半以上的VERRER（粉絲名）當場暴動！

上次VERIVERY跨年、見面會笑中帶淚的回憶還歷歷在目，這次他們直接把思念值拉到MAX，甚至提前預告：「會公開全新歌曲舞台！」

離開一年半，團員們一開口就是滿滿思念；DONGHEON深情表示自己還會偷看以前來台灣的照片，尤其是九份美景＋夜市美食：「想起來嘴角會自己上揚。」GYEHYEON、YEONHO、YONGSEUNG、KANGMIN也一致認證：「最想念的不是食物，是粉絲的臉。」

YEONHO還補充：「火鍋台韓都好吃，但牛肉麵只有台灣對味。」足見台灣美食成功擄獲韓國偶像胃袋。DONGHEON說到，入伍前最後一次在台灣演出，被粉絲準備的應援感動到當場落淚：「謝謝你們等我，我真的超想見到你們。」GYEHYEON：「我們會更努力，陪大家走更長的路。」

VERIVERY演唱會相關福利。（寬寬整合行銷提供）VERIVERY演唱會相關福利。（寬寬整合行銷提供）

VERIVERY將於2026年1月18日晚間18:00在高雄LIVE WAREHOUSE演出，全場座位制｜NT$ 5,980 / 5,280 / 3,880（身障席 2,640），演唱會門票於12月14日中午12：00於FunOne Tickets開賣。

此外，所有票券皆含粉絲福利，包括最低有HI-TOUCH＋小卡組，高價位還能抽「團體合照」「親筆簽名海報」等超夢幻福利。中獎名單2026年1月8日公布，詳情可上寬寬整合行銷社群。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中