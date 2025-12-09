小煜宣布5年婚斷 護理師前妻「光棍節吐離婚心聲」

小煜（左）與言言宣布離婚。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小煜」楊奇煜昨（8日）宣布與護理師妻子言言結束逾5年婚姻，強調雙方會以家人身分繼續支持對方。然而，言言當晚也在社群發聲致謝，更被網友挖出她早在11月11日光棍節以「花若盛開，蝴蝶自來！」一席話遭外界解讀為在為離婚吐露心境，與現況形成強烈對照。

小煜聲明指出，自己與言言已在今年9月正式簽字離婚，雖然夫妻身分劃下句點，但兩人會共同扶養2名子女，並持續保持良好溝通，讓孩子在穩定且充滿愛的環境中成長，他感謝這段婚姻帶來的陪伴與理解，也希望外界給予一家人更多空間。

離婚消息曝光後，言言在IG限時動態寫下「謝謝大家的關心，我很感謝。」並補充因訊息湧入，會再慢慢回覆客人，甚至向諮詢醫美療程的顧客致歉，她以一個淚眼符號作結，貼心態度讓不少人心疼，引發外界聯想心情不易。

更引發討論的是，網友翻出言言於光棍節當天分享的美照與文字，她寫下「霧就像地上的雲…在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散，花若盛開，蝴蝶自來。」如今回頭看，這段看似抒發心境的短文，被認為可能早已透露婚姻狀態的變化，也讓網友不禁感嘆，「原來跡象早就在那了。」

