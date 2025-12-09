自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小煜宣布5年婚斷 護理師前妻「光棍節吐離婚心聲」

小煜（左）與言言宣布離婚。（翻攝自IG）小煜（左）與言言宣布離婚。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小煜」楊奇煜昨（8日）宣布與護理師妻子言言結束逾5年婚姻，強調雙方會以家人身分繼續支持對方。然而，言言當晚也在社群發聲致謝，更被網友挖出她早在11月11日光棍節以「花若盛開，蝴蝶自來！」一席話遭外界解讀為在為離婚吐露心境，與現況形成強烈對照。

小煜聲明指出，自己與言言已在今年9月正式簽字離婚，雖然夫妻身分劃下句點，但兩人會共同扶養2名子女，並持續保持良好溝通，讓孩子在穩定且充滿愛的環境中成長，他感謝這段婚姻帶來的陪伴與理解，也希望外界給予一家人更多空間。

離婚消息曝光後，言言在IG限時動態寫下「謝謝大家的關心，我很感謝。」並補充因訊息湧入，會再慢慢回覆客人，甚至向諮詢醫美療程的顧客致歉，她以一個淚眼符號作結，貼心態度讓不少人心疼，引發外界聯想心情不易。

更引發討論的是，網友翻出言言於光棍節當天分享的美照與文字，她寫下「霧就像地上的雲…在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散，花若盛開，蝴蝶自來。」如今回頭看，這段看似抒發心境的短文，被認為可能早已透露婚姻狀態的變化，也讓網友不禁感嘆，「原來跡象早就在那了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中