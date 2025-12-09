鄭興33歲宣布重大決定！驚吐：做自己想做的事情

鄭興首次挑戰劇情MV被讚有天份。（好的秋工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭興推出全新專輯《尋找鄭先生》後獲得市場熱烈迴響，不僅勇於突破的明亮髮型成為網友討論亮點，音樂上的全新嘗試也讓許多聽眾直呼「耳目一新」，鄭興坦言既感謝又緊張，「發片前真的很害怕大家怎麼看，但都33歲了，總要做點自己想做的事情！」他也希望這張專輯能陪伴正在尋找自我的每一個人，「如果能多給大家一點力量，那就是我最大的收穫。」

鄭興首次挑戰劇情MV被讚有天份。（好的秋工作室提供）

專輯第二波抒情主打《沒發生的愛情》描寫生命中那些來不及完成、卻永遠忘不掉的情感遺憾。鄭興回憶初次聽到這首歌的Demo（當時名為《迷失東京》），便被其濃厚的電影感吸引，沒想到後來歌曲正式完成，竟真的在東京拍攝MV，形成有趣巧合。

請繼續往下閱讀...

鄭興首次挑戰劇情MV被讚有天份。（好的秋工作室提供）

MV由導演渡邉剛太（Kota Watanabe）執導，他是SKY-HI日高光啓與女歌手 Daoko 的御用導演，擅長以電影語言呈現人物情感。這次是渡邉首次為華語歌手拍攝MV，他透露在見到鄭興之前，以為他會是安靜、不易親近的類型，但實際合作後才發現鄭興十分隨和，且長達近24小時的拍攝中始終保持高度專注，讓導演大為讚賞。

本次MV最大亮點，是鄭興首度挑戰劇情演出，就要演出各種細膩情感，包含親密戲、酒醉戲和內心嫉妒的戲碼。他與兩位東京新銳模特兒Rio Komori、Kota Komatsu合作，詮釋一段跨越時間的曖昧三角關係。鄭興飾演離鄉追夢的青年，白天在咖啡店打工、夜晚街頭駐唱，因音樂而與兩位好友相識、交心，卻在事業與情感交錯中逐漸走散。劇情細膩呈現友情與未說出口的好感，在三人之間發酵的微妙氛圍，也讓鄭興得以展現以往未曾公開的演戲一面。

鄭興首次挑戰劇情MV被讚有天份。（好的秋工作室提供）

導演更稱讚他「有天份」，讓許多重要鏡頭只拍一take即過，對於自己的表現不滿意的時候，鄭興常主動要求再來一次。MV於下北澤取景，融合老東京與藝文氛圍，也讓他重回多年前曾看表演的舊地。MV已於鄭興官方YouTube頻道播出。

鄭興期待與歌迷更近距離的分享關於《尋找鄭先生》專輯中的一切，特別舉辦了「我和我的鄭先生」聽歌會，12／9起總共七個場次，以不插電的形式演出，七場都會是不同的演出歌單。更多活動詳細資訊可上鄭興官方社群網站或KKTIX查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法