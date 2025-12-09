費玉清捐百萬助全台3萬隻毛小孩 9年捐逾千萬網友讚爆

歌手費玉清捐百萬助全台3萬隻毛小孩。（台灣動物緊急救援小組提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕知名歌手費玉清多年來低調行善，台灣動物緊急救援小組所成立「台灣貓狗聯合勸募平台」，今天再次收到費玉清低調捐款100萬元，並留言鼓勵守護生命，小組將購買飼料幫助全台灣逾3萬隻弱勢流浪貓狗。

費玉清關懷弱勢團體，非常愛護小動物，因愛犬過世太過傷心，不敢再養狗，每年捐出數百萬元，幫助多個流浪動物團體，關懷國內流浪動物，隨著歲末年終到來，今天再次低調透過經紀人捐款。

請繼續往下閱讀...

歌手費玉清捐百萬助全台3萬隻毛小孩。（台灣動物緊急救援小組提供）

小組執行長倪京台說，費玉清從2014年起持續捐助「台灣貓狗聯合勸募平台」，累積捐款到今年突破1000萬元；除了每年固定捐獻之外，2015年結束「鄧麗君虛擬人紀念音樂會」後，又低調透過鄧麗君紀念基金會，捐款80萬元給小組，愛心不落人後，令人感動。

倪京台說，今年費玉清不但捐款，還寫了一段話為第一線動物救援人員打氣，「謝謝長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿艱辛與挑戰，努力承載著對孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，因此溫飽而改變命運，強調捐款是微薄心意，希望成為前進的助力，因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上最深敬意。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法