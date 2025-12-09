甜茶再爭金球衝「奧」在望！《橫衝直闖》口碑飆「21世紀最偉大演出」

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎品牌A24出品、鬼才導演賈許沙夫戴執導，「甜茶」提摩西夏勒梅領銜主演的年度話題電影《橫衝直闖》，自紐約影展「秘密放映」後好評開始流傳，近期於爛番茄影評網開盤更開出97%的新鮮度好評。昨天公布的金球獎入圍名單也角逐音樂或喜劇類最佳影片、男主角以及最佳劇本三項重量級獎項，提摩西也被看好直闖奧斯卡！

提摩西夏勒梅憑《橫衝直闖》入圍金球獎音樂或喜劇類最佳男主角。（龍祥提供）

該片靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼（Marty Reisman），但主角馬提莫瑟則是原創的虛構角色，一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。電影由《原鑽》導演賈許沙夫戴執導，延續他一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏敘事風格，演繹這位放蕩球王的封神故事。

請繼續往下閱讀...

影評解除後，電影的口碑火速飆升，爛番茄97%新鮮度，也成為提摩西主演電影中口碑表現第二高的作品。國際權威媒體《IndieWire》大讚他的演出是「21世紀最偉大的電影表演之一」，《綜藝》形容這是「提摩西夏勒梅職涯的決定性演出」，《Screen Rant》更直言他的演出「幾乎可以保證」成為2026年奧斯卡影帝強勁競爭者。

提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》化身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。（龍祥提供）

近期公開的正式預告，揭示了提摩西飾演的馬提為了追求卓越，在混亂與高壓的紐約世界中到處「橫衝直闖」的傳奇面貌，宛如一場「既令人振奮又筋疲力盡的狂躁、瘋狂的旅程」。共同演出的陣容還包括影后葛妮絲派特洛、以及饒舌歌手「造物主」泰勒的大膽轉型，大咖雲集，讓電影氣勢堆疊到新高度。《橫衝直闖》將於12月25日在台震撼上映。

《橫衝直闖》正式預告：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法