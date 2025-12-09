自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

甜茶再爭金球衝「奧」在望！《橫衝直闖》口碑飆「21世紀最偉大演出」

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎品牌A24出品、鬼才導演賈許沙夫戴執導，「甜茶」提摩西夏勒梅領銜主演的年度話題電影《橫衝直闖》，自紐約影展「秘密放映」後好評開始流傳，近期於爛番茄影評網開盤更開出97%的新鮮度好評。昨天公布的金球獎入圍名單也角逐音樂或喜劇類最佳影片、男主角以及最佳劇本三項重量級獎項，提摩西也被看好直闖奧斯卡！

提摩西夏勒梅憑《橫衝直闖》入圍金球獎音樂或喜劇類最佳男主角。（龍祥提供）提摩西夏勒梅憑《橫衝直闖》入圍金球獎音樂或喜劇類最佳男主角。（龍祥提供）

該片靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼（Marty Reisman），但主角馬提莫瑟則是原創的虛構角色，一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。電影由《原鑽》導演賈許沙夫戴執導，延續他一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏敘事風格，演繹這位放蕩球王的封神故事。

影評解除後，電影的口碑火速飆升，爛番茄97%新鮮度，也成為提摩西主演電影中口碑表現第二高的作品。國際權威媒體《IndieWire》大讚他的演出是「21世紀最偉大的電影表演之一」，《綜藝》形容這是「提摩西夏勒梅職涯的決定性演出」，《Screen Rant》更直言他的演出「幾乎可以保證」成為2026年奧斯卡影帝強勁競爭者。

提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》化身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。（龍祥提供）提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》化身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。（龍祥提供）

近期公開的正式預告，揭示了提摩西飾演的馬提為了追求卓越，在混亂與高壓的紐約世界中到處「橫衝直闖」的傳奇面貌，宛如一場「既令人振奮又筋疲力盡的狂躁、瘋狂的旅程」。共同演出的陣容還包括影后葛妮絲派特洛、以及饒舌歌手「造物主」泰勒的大膽轉型，大咖雲集，讓電影氣勢堆疊到新高度。《橫衝直闖》將於12月25日在台震撼上映。

《橫衝直闖》正式預告：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中