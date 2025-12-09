歡慶20歲！拍謝少年「山盟海誓」依山傍海戶外震撼開唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕由吉他手維尼、貝斯手薑薑、鼓手宗翰組成的搖滾樂團「拍謝少年」，曾獲金曲與金音共四座獎項肯定。今年適逢成團二十週年，他們將延續原創精神舉辦「現場處理：山盟海誓」戶外專場，以最靠近在地與自然的演出，為二十週年的系列活動劃下句點。

拍謝少年二十週年重啟山盟海誓戶外專場。（拍謝少年提供）

拍謝少年二十週年「現場處理：山盟海誓」共有兩場次，首場將於12月13日在台北微遠虎山登場，邀請debloop與EmptyORio擔任嘉賓；第二場則於12月20日在高雄蚵仔寮舉辦《現場處理：海誓場》，COLD DEW與五五身也將共同演出。

由吉他手維尼、貝斯手薑薑、鼓手宗翰組成的搖滾樂團「拍謝少年」。（拍謝少年提供）

「山盟海誓」是拍謝少年創立的原創戶外音樂活動，結合在地創意與貼近山海的策展元素，增添許多只有在現場才能體驗的不可預期與趣味。自2020年首次舉辦後，便獲得樂迷熱烈支持。

睽違5年，拍謝少年在成團二十週年之際，再度將「山盟海誓」納入周年系列活動，並以「戶外專場」形式於台北微遠虎山與高雄蚵仔寮推出兩場演出，設計最貼近觀眾的「一加一」雙舞台，希望重現形塑他們音樂養分的獨立音樂場景特色，也邀請粉虱（拍謝少年對樂迷的暱稱）再次共聚。

