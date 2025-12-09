自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

歡慶20歲！拍謝少年「山盟海誓」依山傍海戶外震撼開唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕由吉他手維尼、貝斯手薑薑、鼓手宗翰組成的搖滾樂團「拍謝少年」，曾獲金曲與金音共四座獎項肯定。今年適逢成團二十週年，他們將延續原創精神舉辦「現場處理：山盟海誓」戶外專場，以最靠近在地與自然的演出，為二十週年的系列活動劃下句點。

拍謝少年二十週年重啟山盟海誓戶外專場。（拍謝少年提供）拍謝少年二十週年重啟山盟海誓戶外專場。（拍謝少年提供）

拍謝少年二十週年「現場處理：山盟海誓」共有兩場次，首場將於12月13日在台北微遠虎山登場，邀請debloop與EmptyORio擔任嘉賓；第二場則於12月20日在高雄蚵仔寮舉辦《現場處理：海誓場》，COLD DEW與五五身也將共同演出。

由吉他手維尼、貝斯手薑薑、鼓手宗翰組成的搖滾樂團「拍謝少年」。（拍謝少年提供）由吉他手維尼、貝斯手薑薑、鼓手宗翰組成的搖滾樂團「拍謝少年」。（拍謝少年提供）

「山盟海誓」是拍謝少年創立的原創戶外音樂活動，結合在地創意與貼近山海的策展元素，增添許多只有在現場才能體驗的不可預期與趣味。自2020年首次舉辦後，便獲得樂迷熱烈支持。

睽違5年，拍謝少年在成團二十週年之際，再度將「山盟海誓」納入周年系列活動，並以「戶外專場」形式於台北微遠虎山與高雄蚵仔寮推出兩場演出，設計最貼近觀眾的「一加一」雙舞台，希望重現形塑他們音樂養分的獨立音樂場景特色，也邀請粉虱（拍謝少年對樂迷的暱稱）再次共聚。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中