娛樂 最新消息

《格陵蘭雪女》深入北極 白蘭雪蓋汀對戲獵熊素人

喜劇女王演出冒險電影《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（右），及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（左）展開充滿夢想的生命之旅。（海鵬提供）喜劇女王演出冒險電影《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（右），及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（左）展開充滿夢想的生命之旅。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）赴北極拍攝，日前在法國上映，首日即吸引上萬名觀眾欣賞，收穫好評無數。電影從法國侏羅山脈到北極格陵蘭島，在嚴苛無情的自然環境下進行拍攝，白蘭雪蓋汀詮釋冒險家「柯琳」，不僅和實力堅強兩位影帝飆戲，也和格陵蘭的獵熊素人演員們有著不少趣味對手戲，將當地的粗獷與嚴寒，居民的幽默與善良緊緊凝聚，賦予電影最完美感人的一環。

《格陵蘭雪女》由法國導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）執導，他曾拍攝過三部以格陵蘭島為背景的影片，都是帶有存在主義傾向的苦樂參半的喜劇，這次他重返格陵蘭拍攝，並首度以女性為主角。該片融合劇情片及喜劇元素，描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅，片中人物「柯琳」原型取材自美國拓荒者災星珍，以及法國探險家亞歷珊卓大衛尼爾，並由喜劇女王白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）來詮釋。知名歌手影帝菲利普科特林（Philippe Katerine）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍（Bastien Bouillon）則在片中飾演柯琳的兄弟，與她共同展開這趟充滿夢想的生命之旅。

白蘭雪蓋汀北極拍攝《格陵蘭雪女》探索生命意義，入圍柏林影展觀眾票選獎。（海鵬提供）白蘭雪蓋汀北極拍攝《格陵蘭雪女》探索生命意義，入圍柏林影展觀眾票選獎。（海鵬提供）

《格陵蘭雪女》劇情描述「雪女」柯琳（白蘭雪蓋汀飾）是個勇敢的極地探險家，北極探險、浮冰露宿、與熊搏鬥，全都難不倒她，親情和愛情卻始終是她人生難解的結。堅信雪人確實存在的她，有天突然失去工作，男友也離她而去。面臨人生風暴，她選擇回到侏羅山上的故鄉，與兩個兄弟、昔日青梅竹馬的戀人重逢，但她仍一心計畫再赴廣闊無垠的格陵蘭島，展開一段全新且驚人的冒險之旅。

