娛樂 最新消息

典LU婚禮》陳漢典、LULU婚禮席開70桌！超狂賓客名單曝光 半個演藝圈都來了

陳漢典、LULU今天舉行婚禮。（記者王文麟攝）陳漢典、LULU今天舉行婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳漢典、LULU黃路梓茵今天（25日）在文華東方酒店舉行婚禮，兩人演藝圈人緣佳，現場席開70桌，希望讓650名賓客們都開心。

現場充滿樂園感的「電視綜藝風」，受訪區以《綜藝大熱門》為背景，婚宴現場還分有「LULU LAND」跟「HANK LAND」，裡面還有旋轉木馬，「合起來就變成超好玩的樂園！」

LULU表示，辦婚禮最困難的就是必須要面面俱到，「每位客人、藝人朋友都對我們很重要、沒有在分，花藝的部分是我妹妹負責，有很多幸福才華的人在祝福我們。」

陳漢典、LULU今天舉行婚禮。（記者王文麟攝）陳漢典、LULU今天舉行婚禮。（記者王文麟攝）

婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容一字排開媲美集結「三金」年度盛會熱鬧非凡，其中包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、康康一家人、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦、黃韻玲、李翊君、蕭煌奇、Matzka、李易+六月夫婦、史丹利+GIGI夫婦、盧學叡、周定緯、李佳穎、歐弟、施名帥+朱芷瑩夫婦、唐禹哲...等人皆應邀出席，從演藝圈重量級大咖前輩到跨世代、跨領域的人氣明星齊聚一堂、眾星拱月，充分展現兩人在圈餒來累積的好人緣與好人氣。

潘若迪（左）、馬力歐（右）。（記者王文麟攝）潘若迪（左）、馬力歐（右）。（記者王文麟攝）

展榮、展瑞。（記者王文麟攝）展榮、展瑞。（記者王文麟攝）

苗可麗（左）、許效舜（右）。（記者王文麟攝）苗可麗（左）、許效舜（右）。（記者王文麟攝）

吳宗憲。（記者王文麟攝）吳宗憲。（記者王文麟攝）

伊正夫婦。（記者王文麟攝）伊正夫婦。（記者王文麟攝）

徐小可（左）、阿BEN夫婦。（記者王文麟攝）徐小可（左）、阿BEN夫婦。（記者王文麟攝）

曾莞婷。（記者王文麟攝）曾莞婷。（記者王文麟攝）

木木、鍾瑶。（記者王文麟攝）木木、鍾瑶。（記者王文麟攝）

黃鐙輝。（記者王文麟攝）黃鐙輝。（記者王文麟攝）

TRASH頤原夫婦。（記者王文麟攝）TRASH頤原夫婦。（記者王文麟攝）

康康一家。（記者王文麟攝）康康一家。（記者王文麟攝）

李玉璽（左）、許允樂。（記者王文麟攝）李玉璽（左）、許允樂。（記者王文麟攝）

