IU曬AAA自拍照 粉驚喊：偶像同款

IU今在社群曬出參加AAA的自拍照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國重磅2025 AAA（亞洲明星盛典，Asia Artist Awards）今年在高雄世運主場館圓滿落幕，許多韓國大咖明星都享受到南台灣的美好，同時也抱回許多獎座。人氣超高的IU在AAA 10週年一舉奪下6項獎，今（8）她曬出自拍照的時候，很多人都驚呼：「天啊！我跟明星用同款」。

IU不少自拍照都出現這款手機。（翻攝自IG）

IU在2025 AAA拿下Hot Trend獎、Fabulous獎、Legendary Solo獎、Best Couple、Best Artist獎，以及最大獎「年度最佳演員」。今天她在社群平台曬照的時候，從鏡子反射可以看到IU拿著淡藍色的iPhone 14，許多人感動的說：天啊，我和IU同款了。

不少粉絲看到IU的自拍開心自己跟偶像用同款手機。（翻攝自IG）

IU的手機是淡藍色，網友猜測是i14並說：「IU賺這麼多錢，還是用舊款iPhone」、「這14一般款才有的顏色，超美的」。身為韓國當紅藝人，IU經常把錢用在公益慈善，並不貪戀豪車、奢侈品，現在從她用的手機看來，果然是個人美心善的大明星。

