自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

趙震雄退出演藝圈害慘《信號2》 台網友狂喊：NO

熱播劇《Signal 信號》由李帝勳（左起）、金憓秀及趙震雄主演。（翻攝自X）熱播劇《Signal 信號》由李帝勳（左起）、金憓秀及趙震雄主演。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》（信號2）眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出曾是殺人犯，還涉及偷車、強盜強姦等罪嫌，還有曾痛毆劇團演員等黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。

趙震雄被扒出黑歷史，宣布退出演藝圈。（資料照，記者王文麟攝）趙震雄被扒出黑歷史，宣布退出演藝圈。（資料照，記者王文麟攝）

《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸，已讓大批劇迷相當期待，目前也已經拍攝完畢，就等明年上半年播出。此消息傳來，引發台韓網友熱議，有別於韓國網友選擇拒看，台灣網友則瘋喊「不能接受」，原因是：我們看的是「李材韓」不是趙震雄啊！

趙震雄爆出黑歷史，影響《信號2》可能無法播出。（資料照，記者潘少棠攝）趙震雄爆出黑歷史，影響《信號2》可能無法播出。（資料照，記者潘少棠攝）

根據韓媒報導，趙震雄高中時期曾涉及偷車和3人性侵少女事件，當時被送進少年院，多年後他改名重新出發，疑似想洗白。對此，台灣網友關心的只有《信號2》播不播？更表示趙震雄退圈歸退圈，但《信號2》一定要播，更有人崩潰說：韓國不播，台灣播可以嗎？

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中