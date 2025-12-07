楊繡惠陰廟求明牌 友人押中「914」後離奇喪命

楊繡惠談過去求明牌經驗，意外牽出一段死亡故事。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人楊繡惠近日錄製《醫學大聯盟》時分享多年前到「陰廟」求明牌的經歷，其中牽扯一樁令人毛骨悚然的意外，讓全場聽完都冷汗直流。

楊繡惠回憶，當時她與友人相約前往陰廟求明牌，一行人直接包下整座宮廟，透過「搖轎」方式猜桌上所寫的數字，但多數人都未能看透，連她與同行友人都落空，只有一位阿姨幸運押中，甚至中到不小的獎金。

然而好運似乎沒能帶來幸福，楊繡惠說，那位得獎阿姨有天與朋友搭計程車前往基隆吃海產，路上遇上大雨，車輛突然熄火，司機下車查看狀況，阿姨見狀也下車了解。就在此時，後方來車疑似未注意路邊三角錐，直接撞了上來，巨大力量將引擎蓋壓落兩人身上，當場奪命，意外慘烈。

楊繡惠回憶同行友人中獎「914」，疑未還願最終發生意外。（翻攝自YouTube）

她透露，後來從阿姨孩子口中得知，那期她簽中的號碼是「914」，與台語「拉去死」發音相近，而楊繡惠也語氣凝重地說：「因為那個是陰廟，你有人家承諾的東西，你有中，你一定要去還願」，推測阿姨因未及時還願，才釀下這場令人不勝唏噓的噩耗。

