娛樂 音樂

朱孝天可望回歸F4？阿信生日感言埋伏筆 「F3」讓他尷尬想鑽地洞

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近五月天阿信聯手好友「周董」周杰倫，以及F4其中三位成員言承旭、吳建豪、周渝民聯手合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，這也是即將展開的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會主題歌，由於F4朱孝天未在此次新歌和演唱會名單中，近日也引起很多兩極討論，對此，昨（6日）晚阿信在發表生日感言時，也意有所指的提到相關內容，再次讓網友對F4的動向充滿好奇。

《恆星不忘Forever Forever》MV拍攝花絮曝光，當時言承旭、吳建豪、周渝民知道阿信生日將至，特別模仿他的手勢高唱生日快樂歌，事後阿信分享影片笑說：「我真的尷尬到很想挖地洞鑽進去。」因為他的個性向來不是喜歡高調慶生，所以自己也說五月天團員已經不會幫他慶生了。

阿信（右起）將與周渝民、吳建豪、言承旭聯手舉辦演唱會。（相信音樂提供）阿信（右起）將與周渝民、吳建豪、言承旭聯手舉辦演唱會。（相信音樂提供）

邁入50歲，阿信充滿感觸談到：「我已走到兒時的遠方！生日的尷尬是從小就有的，只是現在被放大了一萬倍。」但他表示收到生日祝福當然還是有滿滿的感動，接著阿信談到最近做了瘋狂的事，指的是，邀集「F3」及周董一起合唱新歌、拍MV，另外他也將和「F3」聯手舉辦演唱會。

阿信談到：「雖然跟一開始預想的不同，但人生本來就充滿了不完美，重點是如何在不完美的土壤中，大膽的幻想，細心的澆灌，綻放出更加鮮豔的花。」他也提到：「走到兒時的遠方，肩膀逐漸增加了夢想的重量，知道即使盡了全力，也不能期盼每個人都覺得滿意，我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花。」

韓雯雯（右）不捨老公朱孝天被部分網友謾罵、抹黑。（翻攝自微博）韓雯雯（右）不捨老公朱孝天被部分網友謾罵、抹黑。（翻攝自微博）

主要是，當時阿信非常希望促成F4合體「重出江湖」，事實上今年F4也曾兩度全員合體出現在五月天演唱會舞台上當嘉賓，讓《流星花園》粉絲無比感動，可惜的是，最後因各種因素，朱孝天沒能在最終的合體出新歌、巡演名單中。

日前朱孝天老婆韓雯雯也透過直播談到他曾為了F4合體計畫，一個多月內努力瘦身15公斤，也調整自己的身體狀態，希望共赴F4之約，無奈最後還是破局，她也不捨老公被部分網友謾罵。但從阿信的生日感言中看到，希望有朝一日仍有「全員到齊的流星與煙花」，這也讓《流星花園》粉絲再次懷抱希望，或許有一天還能看到朱孝天「回歸」F4。

