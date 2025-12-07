田海蓉深陷于朦朧死因 主演《我的世界沒有我》上映遭下架

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，死因至今眾說紛紜，隨著「圈內潛規則」與「暴力事件」等傳聞不斷延燒，曾被捲入17人關係名單的女星田海蓉，日前再發聲控導演程青松偽造對話內容，並曬出完整紀錄與帳單自清，怒喊：「我早就說不做證！」

田海蓉跳出來發聲撇清關係，外界並不埋單，由她主演紅色旋律電影《火種》未上映前，已被唱衰票房其慘、電影亂演，上映預售票房更只有1.2萬人民幣（約5.1萬台幣），顯示她疑遭抵制被波及，而《火種》10月16日上映後反應也不如預期。

請繼續往下閱讀...

田海蓉發聲撇清和于朦朧關係，但外界並不埋單。（翻攝自微博）

近日田海蓉再成焦點，由她主演新片《我的世界沒有我》傳出上映沒多久遭下架，被瘋傳與「于朦朧墜樓事件」有關，大批網友怒酸：「這是現世報！」

《我的世界沒有我》下架後，「田海蓉」、「我的世界沒有我」衝上微博熱搜，網友群起批評「風波沒解決還敢上映？」更有人留言「現世報來得快」、「公關還不趕快出來？」

