自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

田海蓉深陷于朦朧死因 主演《我的世界沒有我》上映遭下架

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，死因至今眾說紛紜，隨著「圈內潛規則」與「暴力事件」等傳聞不斷延燒，曾被捲入17人關係名單的女星田海蓉，日前再發聲控導演程青松偽造對話內容，並曬出完整紀錄與帳單自清，怒喊：「我早就說不做證！」

田海蓉跳出來發聲撇清關係，外界並不埋單，由她主演紅色旋律電影《火種》未上映前，已被唱衰票房其慘、電影亂演，上映預售票房更只有1.2萬人民幣（約5.1萬台幣），顯示她疑遭抵制被波及，而《火種》10月16日上映後反應也不如預期。

田海蓉發聲撇清和于朦朧關係，但外界並不埋單。（翻攝自微博）田海蓉發聲撇清和于朦朧關係，但外界並不埋單。（翻攝自微博）

近日田海蓉再成焦點，由她主演新片《我的世界沒有我》傳出上映沒多久遭下架，被瘋傳與「于朦朧墜樓事件」有關，大批網友怒酸：「這是現世報！」

《我的世界沒有我》下架後，「田海蓉」、「我的世界沒有我」衝上微博熱搜，網友群起批評「風波沒解決還敢上映？」更有人留言「現世報來得快」、「公關還不趕快出來？」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中