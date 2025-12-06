自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）町田啓太拿吉他抵台！300台粉被帥翻：歡迎回家

町田啓太今抵達機場，是第三度來台。（記者王文麟攝）町田啓太今抵達機場，是第三度來台。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星町田啓太今天（6日）第三度來台，將在明天於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，今天上午他抵達松山機場，吸引300名粉絲朝聖。他頭戴鴨舌帽、身穿灰色上衣，手上還提著吉他，極有可能為粉絲獻上樂器演出，令人期待。

町田啓太今抵達機場，大批粉絲接機。（記者王文麟攝）町田啓太今抵達機場，大批粉絲接機。（記者王文麟攝）

町田啓太在Netflix影集《玻璃之心》中飾演樂團「TENBLANK」的吉他手，另外他主演的電影《10DANCE》也即將在12月18日上線。他將在明天下午5點在台北國際會議中心舉行「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」見面會，他今天搭乘CI223班機抵達松山機場，他跟著其他旅客一起出關，讓現場眾人措手不及。

町田啓太身穿灰色大衣現身機場。（記者王文麟攝）町田啓太身穿灰色大衣現身機場。（記者王文麟攝）

現場300名粉絲對著町田啓太大喊「歡迎回來」，現場氣氛溫馨。町田啓太高達183公分，身穿灰色大衣展現高挑身材，他親和力十足，微笑對著鏡頭揮手。町田啓太還與現場粉絲合影，並數度轉頭與粉絲互動，粉絲也對著他大喊：「太帥了！太可愛了！」讓町田啓太露出害羞的表情。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中