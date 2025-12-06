AAA登場 高雄世運主場館粉絲洶湧

高雄主場館外粉絲洶湧。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6）日在高雄世運主場館登場，大型音樂活動ACON 2025明日開唱，一連兩天預計有上百位韓星登台，主場館外中午起粉絲洶湧，魚貫進入場內朝聖，配合場內活動，不時傳來尖叫聲，熱鬧滾滾。

韓國一年一度的AAA頒獎典禮邁入10周年，今年由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任主持人，這也是首度將頒獎典禮移於台灣舉行，讓KPOP粉絲們引領期盼。

活動於下午4時正式開幕，高雄捷運世運站中午起就出現人潮，長長人龍往主場館方前進，高雄近年來經常舉辦演唱會等活動，粉絲們熟門熟路地排隊進場。



粉絲擺出韓星明信供免費分享。（記者洪臣宏攝）

有台北粉絲在現場擺出多組韓星明信片、小卡免費贈送，他們說，之前韓星來台演唱時製作了太多明信片，這次特地拿來與粉絲分享，算是年終同歡會。

Sabrina昨天夜間就南下，她說不是第一次來高雄追星，這次又有多名喜歡的韓星齊聚一堂，可以「一網打盡」，非常期待。

捷運世運站湧入大批粉絲。（記者洪臣宏攝）

亞洲明星盛典自2016年開始舉辦，是韓國戲劇類和音樂類頒獎典禮，頒發獎項包含年度藝人、New Wave獎、Rising Star獎、新人獎、人氣獎、Best Producer、Asia Celebrity、Best Actor等多個獎項。

