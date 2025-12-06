（影）好哥們《大蟒蛇》練肖話無極限 喜劇天王拍片現場竟狂NG

傑克布萊克（中）搭檔保羅路德（右）主演新版《大蟒蛇》，大改喜劇路線。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由全身喜感動不動就飆歌的「喜劇天王」傑克布萊克，搭檔一本正經胡說八道的「蟻人」保羅路德主演的新版《大蟒蛇》，不僅是對1997年經典恐怖片《大蟒蛇：神出鬼沒》的重新演繹，更大改令人嚇破膽的驚悚路線，變成爆笑喜劇，兩個搞笑咖合作除了讓片場笑聲不斷，不停NG也如家常便飯。

保羅路德（右）演出《大蟒蛇》害傑克布萊克常NG。（索尼影業提供）

該片描述傑克和保羅從小就是摯友，長年夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇：神出鬼沒》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場，一行人也從拍片變成大戰驚世大蟒蛇。

傑克與保羅在預告中的各種花式練肖話，讓觀眾還沒看到巨蟒現身就已經笑到抽筋；在曝光的最新花絮中，兩位好兄弟更展現出絕佳的即興演出默契，傑克也忍不住笑說：「我們這對活寶真的不能一起對戲耶，保羅每次都在攝影機後面耍白癡，害我一直笑場NG！」讓人相當期待兩人間的喜劇火花。《大蟒蛇》將於12月24日在台上映。

《大蟒蛇》好基友篇幕後花絮：

