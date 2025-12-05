自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

劉以豪被拍「大量私密照」 女星威脅公開...他嚇到急求饒

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪、詹子萱合作愛奇藝影集《監所男子囚生記》，近來劇情走向偏高壓極限，戲外的兩人卻是「相愛相殺」互拍醜照，卻形成極度反差，成為片場的最佳調劑。

劉以豪（左）在《監所男子囚生記》脫衣戲遭刪，立刻破戒吃炸雞，詹子萱（右）頂樓低溫冷到頭痛。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪（左）在《監所男子囚生記》脫衣戲遭刪，立刻破戒吃炸雞，詹子萱（右）頂樓低溫冷到頭痛。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪與詹子萱私下互動的逗趣程度，成為片場開心果。兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開，展現出兩位演員之間歡樂、有愛的片場氣氛，與劇中緊張的監所生活形成強烈對比。

詹子萱劇中角色為社工師，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重頭戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」為了不讓身體狀況影響到劉以豪的情緒重點戲，她必須在鏡頭開始後強行穩定狀態，確保整場戲順利完成，可見演員們為戲付出的專業與努力。

詹子萱（左）在《監所男子囚生記》與劉以豪（右）在台中頂樓拍攝情緒重頭戲。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）詹子萱（左）在《監所男子囚生記》與劉以豪（右）在台中頂樓拍攝情緒重頭戲。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪曝光這場天台戲的幕後小插曲，透露原劇本設定有一場「姜一傑」在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態，為此他非常努力健身，但他與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪分享對於角色「姜一傑」的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」

戲份刪除後，劉以豪立即「解放」自己，他笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」展現出他私下幽默、輕鬆的一面。詹子萱也分享了與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」

詹子萱（右）在《監所男子囚生記》陪伴劉以豪（左）。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）詹子萱（右）在《監所男子囚生記》陪伴劉以豪（左）。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演。每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；每週日晚間8點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間10點於台視開播。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中