娛樂 最新消息

許瑋甯超美白紗曝光！掀「設計婚戒」全靠邱澤巧思

邱澤（左）、許瑋甯今（28）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮。（記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯今（28）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，目前已育有一個5個月大的寶寶Ian，今（28）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，場景以白色花系為主調，許瑋甯穿上Nicole & Felicia白紗，相當優雅大方，且她的白皮膚彷彿融入背後白色的玫瑰花海。他們的婚戒設計是邱澤的巧思，把2人英文名字縮寫刻在裡面，許瑋甯甜蜜說：「很符合我們個性，簡單、優雅，心意的份量比實質還重要。」

許瑋甯（右）透露婚戒設計是邱澤的巧思，把2人英文名字縮寫刻在裡面。（記者王文麟攝）許瑋甯（右）透露婚戒設計是邱澤的巧思，把2人英文名字縮寫刻在裡面。（記者王文麟攝）

今晚宴請約430人，5個月大的兒子會當花童嗎？許瑋甯笑嘻嘻說：「看他心情，他現在是最大的。」並說寶寶今天的造型跟邱澤類似，脖子上都有領結。邱澤則說今天中午兒子見到所有家人，是他第一次見到這麼多人，心情稍微有點緊張，雖然寶寶沒哭，但需要小小安撫一下，許瑋甯打趣說：「他很給面子。」

邱澤（左）與許瑋甯看起來幸福美滿。（記者王文麟攝）邱澤（左）與許瑋甯看起來幸福美滿。（記者王文麟攝）

問邱澤會不會擔心許瑋甯喝醉？他瞇著眼笑說：「不會，比較擔心我。」他們也說今晚洞房花燭夜，會跟寶寶一起過，許瑋甯說：「我今天回去應該會先回味婚宴照片。」邱澤反倒擔心喝酒這一關，許瑋甯則笑說：「我把重心放在逐桌敬酒。」

他們的伴郎是邱澤從小到大的圈外朋友，伴娘則是許瑋甯的妹妹，還有1個從小到大的好朋友。至於花費，許瑋甯說：「這其實是心意，大家開心才是重點。」不透露開銷多少。

許瑋甯（右）和邱澤正在思考蜜月旅行要定在何時何地。（記者王文麟攝）許瑋甯（右）和邱澤正在思考蜜月旅行要定在何時何地。（記者王文麟攝）

然而婚禮後的蜜月旅行，許瑋甯稱自己也在思考何時跟何地，因他們婚禮後彼此有各自工作要投入，邱澤也附議：「身邊有朋友建議蜜月就蜜月，旅行就旅行，我們會認真安排。」蜜月帶寶寶？兩人異口同聲回：「是吧，因為我們現在會捨不得離開他。」

