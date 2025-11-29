自由電子報
娛樂 最新消息

濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出

濱崎步原訂今在上海進行演唱會，卻無故在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）濱崎步原訂今在上海進行演唱會，卻無故在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本天后濱崎步在上海準備開唱，卻在演出前1天遭以「不可抗力」粗暴喊卡，外界普遍認為與中國近期抵制日本氛圍有關，她的中日團隊耗時5天完成搭建舞台，卻在當天上午突然被通知取消；然而，濱崎步不但沒有因此離開，反而選擇在空無一人的體育館照常登台，完整唱完一場「一個人的演唱會」，並錄下全程準備日後公開回饋粉絲，畫面曝光引發大批歌迷抱屈及感動。

濱崎步演唱會雖遭取消，仍獨自登台唱完全場，畫面將擇日回饋粉絲。（組合照，翻攝自微博）濱崎步演唱會雖遭取消，仍獨自登台唱完全場，畫面將擇日回饋粉絲。（組合照，翻攝自微博）

中國主辦方於28日下午宣布取消原訂今（29日）在上海浦發銀行東方體育中心的演唱會，承諾30日內全額退票，中日200名工作人員則在接獲通知後立刻啟動拆台。濱崎步隨後以長文向1.4萬名買票觀眾致歉，坦言團隊是「接到要求取消的通知」，語氣充滿無奈，同時強調對所有工作人員與歌迷深感抱歉，未說明取消理由，但字裡行間皆可見震驚與心碎。

正式演出雖被取消，濱崎步仍按原定流程進入場館，站上空蕩蕩的舞台完成全場演唱，象徵性地把舞台留給粉絲，外頭甚至有歌迷說聽見場內隱約的歌聲。值得一提的是，濱崎步在取消前一天曾主動為悼念香港大火罹難者而調整演出內容，包括撤除火焰特效、取消紅色造型、呼籲觀眾不要穿紅衣，被粉絲視為極具人文關懷。即使無法上演，濱崎步仍以行動回應承諾，被讚是「以藝術對抗遺憾」。

今日熱門
