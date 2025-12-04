（影）袁惟仁前妻陸元琪難得曬片 兒女互動笑聲連連

57歲音樂人「小胖老師」袁惟仁上月29日緊急被送入急診。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕57歲音樂人「小胖老師」袁惟仁多次被判定為植物人，近年一直在台東老家靜養。上月29日爆出袁惟仁被送往急診消息，前妻陸元琪第一時間回應自己不方便說什麼，更懇求外界放過他的孩子。今（4）陸元琪突然發出自己與兒女互動的影片，感嘆兒女現在也成為她的依靠。

陸元琪說：有很多時候，我也需要有依靠，但每歷經一個坎的時候，我還是咬著牙熬過去了。她很慶幸一路上帶著兒女，現在兩人都長大了，情況反而顛倒過來，變成只要有問題，陸元琪都會找一雙子女討論，難得三個人都有空的時候，「不需要約定，我們一定會一起吃吃飯，然後採買家裡的必需品」。

請繼續往下閱讀...

袁惟仁前妻陸元琪今日忍不住在社群發與兒女溫暖互動影片。（翻攝自臉書）

陸元琪欣慰的說：「大採購時，現在的我根本沒力氣搬，兒子會幫忙把所有的物品搬上樓」看起來非常驕傲，陸元琪也說，吃飯的時候她也會和子女聊到很多讓身心靈都很放鬆的話題，能過把生活中不順心、不開心的事情，都在笑鬧中煙消雲散。

陸元琪回憶起，兒子、女兒小時候照片都是她拍的，無論拍出來怎樣，兒女都不會笑她拍攝技術爛，雖然看起來，兒女都會笑她很弱，實際上遇到會嚇傻人的大事，陸元琪仍是兒女的靠山。陸元琪說「靠山有時候也需要有依靠，每每他們鬧我跟我說的那些玩笑…其實就是我的依靠」。

陸元琪（左）曬出女兒小時候的照片。（翻攝自臉書）

陸元琪更說她看到網路上的網片，內容是媽媽面對兒子說：所有的都有第一次跟最後一次，幼時媽媽看見孩子許多第一次；等到兒女長大成人，就想好好把握每個最後一次。背內容感動的陸元琪說：「我哭慘了，為何我沒有早點發現這件事，也忘了我兩個小孩在什麼時候是我最後一次抱著他們…。如果，你們還來得及，一定要好好珍惜這樣將孩子抱在懷裡的感覺…我好想念孩子們的小時候，但他們現在長成這樣的好的人，也是真好。」不過陸元琪還是很俏皮地問：只是為何出去吃飯都我出錢？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法