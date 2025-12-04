自由電子報
娛樂 最新消息

彭文正滯美未歸遭通緝！李晶玉哽咽曝近況：他很想回來

左起寇乃馨、李晶玉、何戎、廖偉凡、紀寶如、周丹薇、何方、黃國倫。（記者潘少棠攝）左起寇乃馨、李晶玉、何戎、廖偉凡、紀寶如、周丹薇、何方、黃國倫。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕媒體人李晶玉今（4）日出席黃國倫、寇乃馨夫婦與佳音教會共同主辦的耶誕活動記者會，許久未在台灣露臉的她透露近況，目前主要在北美優視電視台工作，此次是代表電視台返台採訪，也常會台美兩地跑。

許久未在台灣露臉的李晶玉透露近況。（記者潘少棠攝）許久未在台灣露臉的李晶玉透露近況。（記者潘少棠攝）

李晶玉今露面看起來氣色頗佳，她也說自己一切都好，致力於做節目還有公益活動傳福音，而她的丈夫是資深新聞人彭文正，過去他對前總統蔡英文訴請確認其英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在案，台北地院一審於2022年12月判他敗訴，彭文正不服上訴。台灣高等法院最後宣判結果出爐，彭文正透過視訊跨海聆判，審判長當庭宣示「上訴駁回」。

彭文正因誹謗蔡英文案遭檢方起訴，2021年11月因滯留美國未歸遭發布通緝令，最高行政法院今年1月23日判他敗訴確定。彭文正目前住在美國加利福尼亞州舊金山，李晶玉透露對方都好，「在家裡做新節目，做新聞人該做的事，他還喜歡種水果，我們家的水果都好大顆，還有人跟他打桌球。」

李晶玉每年暑假都會帶孩子回台學中文、上音樂課。（記者潘少棠攝）李晶玉每年暑假都會帶孩子回台學中文、上音樂課。（記者潘少棠攝）

講起彭文正這些年經歷，李晶玉有些哽咽，提到彭文正其實也很想回台灣，並喊話總統賴清德，盼望能有新的進度。李晶玉這次返台將停留1個月，每年暑假都會帶孩子回台學中文、上音樂課。

