劉冠廷陷婚禮危機！大喜之日最棘手難題「不能讓爸媽發現！」

劉冠廷在《雙囍》一天兩場婚禮，相當崩潰。（水花電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《孤味》億萬票房導演許承傑執導的賀歲喜劇《雙囍》今（4）日釋出前導預告與海報。劉冠廷飾演的新郎在大喜之日面臨最棘手的難題──「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在。」一天之內被迫籌辦兩場婚禮，他只能聯合新娘余香凝、婚顧9m88以及伴郎蔡凡熙，一同設法度過重重危機。

預告中，他們不僅要應付離婚父母「不能見面」的尷尬局面，還得處理親友們在婚宴過程中引發的各種突發狀況。混亂指數節節攀升，也讓人好奇新郎新娘究竟能否順利攜手完成這場終身大事。

劉冠廷（右）、余香凝在《雙囍》陷「婚禮」危機。（水花電影提供）

劉冠廷笑說，從影以來從未演過如此忙碌的角色。「故事全部發生在一天之內，加上婚禮本身就有很多繁瑣禮俗，結果還遇上這麼多突發事件。這一天內庭生要處理的事情真的太太太多了，是非常不同於以往的角色挑戰。」

9m88在《雙囍》中樂當婚顧。（水花電影提供）

飾演婚顧、一路陪伴新人度過大小插曲的9m88則保持樂觀：「原本以為辦婚禮會很古板，但電影完全不一樣，我們有超級多突發狀況！在這些混亂裡，演員之間有很多即興空間可以互動、碰撞，火花滿滿。」

前導預告中也驚喜曝光多位實力派卡司，包括楊麗音、于子育、陳以文，他們在婚禮現身製造更多荒誕情節，為影片增添不少笑點與看點。

《雙囍》前導海報。（水花電影提供）

導演許承傑透露，這個特殊的婚禮概念源於他對現實生活的觀察：「我們這一代人成長於離婚、再婚、單親等多樣家庭結構，當自己要步入婚姻時，難免會把這些原本就複雜的背景與另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，轉化成一場場既張力十足、又荒謬真實的婚宴。」《雙囍》將於2026年2月17日大年初一在台上映。

《雙囍》前導預告：

