自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉冠廷陷婚禮危機！大喜之日最棘手難題「不能讓爸媽發現！」

劉冠廷在《雙囍》一天兩場婚禮，相當崩潰。（水花電影提供）劉冠廷在《雙囍》一天兩場婚禮，相當崩潰。（水花電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《孤味》億萬票房導演許承傑執導的賀歲喜劇《雙囍》今（4）日釋出前導預告與海報。劉冠廷飾演的新郎在大喜之日面臨最棘手的難題──「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在。」一天之內被迫籌辦兩場婚禮，他只能聯合新娘余香凝、婚顧9m88以及伴郎蔡凡熙，一同設法度過重重危機。

預告中，他們不僅要應付離婚父母「不能見面」的尷尬局面，還得處理親友們在婚宴過程中引發的各種突發狀況。混亂指數節節攀升，也讓人好奇新郎新娘究竟能否順利攜手完成這場終身大事。

劉冠廷（右）、余香凝在《雙囍》陷「婚禮」危機。（水花電影提供）劉冠廷（右）、余香凝在《雙囍》陷「婚禮」危機。（水花電影提供）

劉冠廷笑說，從影以來從未演過如此忙碌的角色。「故事全部發生在一天之內，加上婚禮本身就有很多繁瑣禮俗，結果還遇上這麼多突發事件。這一天內庭生要處理的事情真的太太太多了，是非常不同於以往的角色挑戰。」

9m88在《雙囍》中樂當婚顧。（水花電影提供）9m88在《雙囍》中樂當婚顧。（水花電影提供）

飾演婚顧、一路陪伴新人度過大小插曲的9m88則保持樂觀：「原本以為辦婚禮會很古板，但電影完全不一樣，我們有超級多突發狀況！在這些混亂裡，演員之間有很多即興空間可以互動、碰撞，火花滿滿。」

前導預告中也驚喜曝光多位實力派卡司，包括楊麗音、于子育、陳以文，他們在婚禮現身製造更多荒誕情節，為影片增添不少笑點與看點。

《雙囍》前導海報。（水花電影提供）《雙囍》前導海報。（水花電影提供）

導演許承傑透露，這個特殊的婚禮概念源於他對現實生活的觀察：「我們這一代人成長於離婚、再婚、單親等多樣家庭結構，當自己要步入婚姻時，難免會把這些原本就複雜的背景與另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，轉化成一場場既張力十足、又荒謬真實的婚宴。」《雙囍》將於2026年2月17日大年初一在台上映。

《雙囍》前導預告：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中