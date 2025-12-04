自由電子報
娛樂 最新消息

邵雨薇曝愛過一個人「但死了」！單車兜風畫面太美卻藏血淚

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》騎腳踏車載著邵雨薇，拍攝時必須忍著寒風吹拂。（風暴國際提供）初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》騎腳踏車載著邵雨薇，拍攝時必須忍著寒風吹拂。（風暴國際提供）

〔記者許世穎／台北報導〕愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（4）日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風的笑容十分賞心悅目，但邵雨薇卻透露：「那場戲全身貼滿暖暖包上陣，還要努力微笑不顫抖！」她在片中吐露深藏內心的一段往事：「我曾經愛過一個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴她找回青春的那段遺憾。

電影描述邵雨薇飾演的劇場女主角趙采思苦守18年的愛情，因一群年輕人勇闖劇院，意外揭開一個都市傳說。前導預告中，由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事，出現疑似群魔亂舞的畫面，邵雨薇飾演的劇院管理者卻堅稱：「這裡沒有鬼。」更令眾人起疑心。

另一方面，飾演劇場繼承人的賴雅妍深夜驚醒、躺在床上睜大雙眼，似乎被惡夢纏身，畫面一轉，她在預告最後神情決絕對外界放話：「把劇場賣了吧！」語氣中卻帶著無奈；而飾演她助理的亮哲則提醒初孟軒，父親（鄭人碩飾）當年留下了一部未完成的夢想劇本《寶釧》，這部劇本似乎正是鬧鬼劇場的關鍵線索。

初孟軒（右）在《啵me之我的青春住了鬼》決心陪伴邵雨薇找回一段充滿遺憾的愛戀。（風暴國際提供）初孟軒（右）在《啵me之我的青春住了鬼》決心陪伴邵雨薇找回一段充滿遺憾的愛戀。（風暴國際提供）

片中「青春五人幫」與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，劇組難忘當時的寒流與海風，初孟軒苦笑回憶：「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」看見鏡頭在拍自己時都忍不住傻笑，但他也想出禦寒妙招：「每當寒流來襲，只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日在台上映。

《啵me之我的青春住了鬼》前導預告：

