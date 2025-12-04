堅持完成全程演出！濱崎步空場開唱 御用美容師曝感人瞬間

濱崎步原訂今在上海進行演唱會，卻無故在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本流行天后濱崎步原定於11月底在上海舉辦演唱會，卻因中日關係緊張，以「不可抗力因素」為由宣布取消。雖然現場空無一人，但濱崎步仍在已搭建完成的舞台上完成演出，被粉絲稱為「無人演唱會」。她在社群平台分享多張空場照片，展現舞台燈光與服裝造型，並向空座鞠躬，形容這是「最難忘的演出之一」。

針對事件，中國外交部發言人林劍表示「請詢問主辦方」，未提供進一步說明，態度相當冷淡。另一方面，陸媒《澎湃新聞》引述攝影團隊成員聲明稱，照片僅為彩排偷拍，「無人演唱會」是杜撰。此說法引發網友熱議，質疑政府與媒體的訊息可信度。



濱崎步的御用美容師高橋美香則在社群平台回應，表示演唱會確實舉行，濱崎步在台上完成全程表演前曾流淚，工作人員深受感動。她強調：「濱崎步真的、真的很想讓歌迷會和所有粉絲們看到這場Live，這場充滿濱崎步對粉絲們愛的Live，真的很想讓大家看到...」此貼文也經中文翻譯在網路上持續引發討論。

