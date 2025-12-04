自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

堅持完成全程演出！濱崎步空場開唱 御用美容師曝感人瞬間

濱崎步原訂今在上海進行演唱會，卻無故在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）濱崎步原訂今在上海進行演唱會，卻無故在前一天遭中國方粗暴取消。（資料照，大步整合行銷提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本流行天后濱崎步原定於11月底在上海舉辦演唱會，卻因中日關係緊張，以「不可抗力因素」為由宣布取消。雖然現場空無一人，但濱崎步仍在已搭建完成的舞台上完成演出，被粉絲稱為「無人演唱會」。她在社群平台分享多張空場照片，展現舞台燈光與服裝造型，並向空座鞠躬，形容這是「最難忘的演出之一」。

針對事件，中國外交部發言人林劍表示「請詢問主辦方」，未提供進一步說明，態度相當冷淡。另一方面，陸媒《澎湃新聞》引述攝影團隊成員聲明稱，照片僅為彩排偷拍，「無人演唱會」是杜撰。此說法引發網友熱議，質疑政府與媒體的訊息可信度。

濱崎步的御用美容師高橋美香則在社群平台回應，表示演唱會確實舉行，濱崎步在台上完成全程表演前曾流淚，工作人員深受感動。她強調：「濱崎步真的、真的很想讓歌迷會和所有粉絲們看到這場Live，這場充滿濱崎步對粉絲們愛的Live，真的很想讓大家看到...」此貼文也經中文翻譯在網路上持續引發討論。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中