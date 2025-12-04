自由電子報
娛樂 最新消息

人性泯滅更恐怖詭異！《28年毀滅倒數：人骨聖殿》曝新預告揭全新轉折

雷夫范恩斯（左）和傑克歐康納在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》正面交鋒。（翻攝自X）雷夫范恩斯（左）和傑克歐康納在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》正面交鋒。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖驚悚神作《28天毀滅倒數》今年剛以《28年毀滅倒數》強勢回歸，明年1月接力上映的續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》昨（3）日曝光正式預告，雷夫范恩斯飾演的凱森醫生與上集結尾現身、傑克歐康納飾演的吉米正面交鋒，將更深入探索肆虐破碎英國的「憤怒」，無論是病毒，還是人心。

劇本同樣由奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭操刀，繼續打造峰迴路轉又震撼駭人的故事，開創開系列的奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊本集轉任製片，將執導筒傳給備受矚目的《糖果人》新銳導演妮亞達科斯塔，預告中可看到這個恐怖系列再次進化，徹底翻轉原先框架。

在這段史詩故事的延續中，凱森醫生陷入了一段令人震驚的新關係，後果可能改變他們所認知的世界；同時，男孩史派克在上集結尾與吉米的相遇，則是他無法逃離的惡夢。在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的世界裡，感染者不再是生存的最大威脅，倖存者的人性泯滅，才是更詭異、更恐怖的存在。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》新海報。（索尼影業提供）《28年毀滅倒數：人骨聖殿》新海報。（索尼影業提供）

電影的演員包括奧斯卡提名男星雷夫范恩斯、《罪人》傑克歐康納以及繼續飾演「史派克」的阿爾菲威廉斯，《28年毀滅倒數：人骨聖殿》將於2026年1月16日在台上映，預計是全新《28年毀滅倒數》系列的二部曲，如果一切順利，丹尼鮑伊也將回歸執導第三部。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》最新預告：

