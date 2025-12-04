自由電子報
娛樂 最新消息

超暖！女星深入玉里推觀光 喊話：為花蓮盡份心力

許嘉容跨足多項產業。（許嘉容提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾在節目《寶島風情》、《超級旅行家》擔任主持人、並演出戲劇《秋天的童話》的女演員許嘉容，近年成功完成演藝跨界轉型，在社群平台開創全新事業版圖，跨行當網紅，還為立志升格電商，重返校園當學生，以大一新生身分進入臺北商業大學二技應用商學系就讀，一邊重返校園補強行銷管理與電商經營專業，一邊持續深耕直播與自媒體內容。

許嘉容於兩年前正式投入直播主領域，成績亮眼。她過去在外島參與活動時，一度逗趣地將粉絲獻上的花束誤當麥克風，引發全場大笑。

許嘉容深入花蓮推廣觀光。（許嘉容提供）

除了線上的耕耘，她也積極投入線下活動。近期在公關公司的邀請下，她前往花蓮玉里展開農業考察與城市觀光行銷，實際走訪赤科山茶園與柚子園等友善耕作農場，深入了解有機、無毒的農業理念；同時也造訪李安行館等知名景點，並透過拍攝、貼文與直播分享所見所聞，希望讓更多民眾重新感受花蓮的魅力。

面對花蓮近年因風災而尚未完全恢復的觀光環境，她有感地表示，希望能用自身的網路影響力為地方盡一份心力，吸引更多民眾走進花蓮、支持在地店家與小農，讓花蓮的觀光早日重返榮景。

