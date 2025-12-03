AKB48暌違6年回歸《紅白》！前田敦子、高橋南八大女神合體掀感動潮

〔記者鍾志均／綜合報導〕NHK今（3）宣布，偶像團體AKB48將演出今年第76屆《紅白歌合戰》，是她們自2019年以來、暌違6年第13次登上紅白舞台；消息一出，包括前田敦子、高橋南等多位畢業成員與現役成員，紛紛表達喜悅。

AKB48確定參戰《紅白歌合戰》舞台。（翻攝自X）

為慶祝出道20週年，除了AKB48現役成員外，8位人氣畢業成員——前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、峯岸南、大島優子、柏木由紀、指原莉乃都將齊聚紅白舞台，與現役成員一起帶來特別精華組曲。歌曲將於日後公布。

前田敦子在IG限時動態表示：「真的沒想到，很開心」，坦言原本以為不會有這件事，所以真的非常開心，「希望大家能把這最後一天深深記在心裡。」高橋則在X寫道：「我將以畢業成員身分一同出演。會把能做的事全力做到最好！」

柏木由紀也說「因為過去和現役成員一起度過過很多遺憾的年末，所以這次真的、真的很開心！！」現任AKB48第四代總監督倉野尾成美表示，「能出現在紅白舞台上，是因為畢業生們與眾多人的支持」，內心滿懷感謝。

