郭書瑤單身多年遭酸「快長蜘蛛網」 穿搭還被嗆「長得像購物袋」

孫可芳（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演敢愛敢恨肉食女，和詹懷雲共譜戀曲。（彼此影業提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭書瑤主演的影集《何百芮的地獄戀曲》正式預告出爐，戲裡郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演）有心動的感覺，除了好友孫可芳得知她單身許久之後，虧她「快長蜘蛛網了」，郭書瑤在變裝派對上，姚淳耀這不解風情的大直男頻開玩笑，還說郭書瑤的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼「根本不是我的菜」。

郭書瑤（右）在《何百芮的地獄戀曲》的穿搭被姚淳耀說像是購物袋。（彼此影業提供）

另外，孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸。孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生（詹懷雲 飾演）有所牽連；優雅的時尚女神Vivian（鍾瑶 飾演）與日本男友（風田 飾演）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活。

鍾瑶（左）在《何百芮的地獄戀曲》與日本男友風田談遠距離戀愛。（彼此影業提供）

何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆 飾演）始終難忘前妻十美（李杏 飾演），這回能否重新追回真愛，讓人期待。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo播出。

